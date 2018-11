Takkuisesti aloittanut JyväsLentis isännöi kovavireistä Kyyjärveä – "Rehellisyyden nimissä Kyky on selvä ennakkosuosikki"

Viimeksi Kyyjärven Kyky vieraili 1-sarjan ottelussa Jyväskylässä melkein tasan vuosi sitten eli 25. marraskuuta 2017. Silloin Kyky kaatoi Liikunnan Riemun tasaisen jännärin päätteeksi erin 2-3.



Lauantaina nähdään lentopallon miesten 1-sarjassa tämän kauden ensimmäinen Keski-Suomen paikallisottelu, kun JyväsLentis isännöi Kyyjärven Kykyä. Ottelu pelataan Gradia Jyväskylän liikuntasalissa.



Vierasjoukkueeksi saapuva Kyky on pelannut viime kierroksilla loistavasti. Joukkue on voittanut viidestä edellisestä ottelustaan neljä. Kaiken kaikkiaan Kyyjärvi on voittanut kauden kymmenestä ottelustaan seitsemän, ja sen myötä sijoitus sarjataulukossa on tällä hetkellä neljäs.



– Kyky on älyttömän kova joukkue. Heillä on jokaiselle pelipaikalle ihan paras mahdollinen kaveri, mitä 1-sarjan tasolla voi olla. Lentopalloa seuraavalle ei ole mikään yllätys, että Kyyjärvi on pärjännyt hyvin, tuumii JyväsLentiksen kokenut yleispelaaja Jaakko Aninko.



Aninko tuntee mainiosti Kyyjärven lentopallotoiminnan, sillä hän edusti Kykyä kaudesta 2011-2012 aina syksyyn 2016 asti. Sen jälkeen Aninko on pelannut 1-sarjaa ensin Liikunnan Riemussa ja nyt Riemun sarjapaikan täksi kaudeksi perineessä JyLessä.





– Lauantailta odotan hyvää matsia. Rehellisyyden nimissä Kyky on selvä ennakkosuosikki. Heidän yksittäisten pelaajien taitotaso on niin kova. Esimerkiksi Aivars Petrusevics oli joitakin vuosia sitten yksi Mestaruusliigan parhaista yleispelaajista. Paperilla Kyky on siis kovempi, mutta kun peli käynnistyy, sillä asialla ei ole mitään merkitystä, Aninko toteaa.



JyLelle viime kierrokset, tai oikeastaan koko alkukausi, on ollut vaikeampaa. Kauden 12 pelaamastaan ottelusta JyLe on voittanut vain kaksi, joten sarjasijoitus on kolmanneksi viimeinen. Takana ovat yhden voiton napanneet Aitolahden Riento ja VaLePan reservijoukkue.



Aninko itse on päässyt pelaamaan vasta muutamassa ottelussa ja loukkaantumiset ovat joukkuetta vaivanneet muutenkin.



– Tosi huono selitys, mutta eihän se voi olla vaikuttamatta, kommentoi Aninko joukkueen terveystilannetta.



1-sarjassa kukin joukkue pelaa 24 runkosarjaottelua. Runkosarjan ollessa noin puolivälissä Kyky vaikuttaa olevan menossa turvallisesti pudotuspeleihin. Tällä hetkellä joukkue on pudotuspeliviivan paremmalla puolella jo 13 pisteen turvin.



Eikä myöskään JyLen tarvitse takkuisesta alusta huolimatta vielä playoff-haaveita unohtaa. Tasaisen keskikastin takana JyLe on sijasta kahdeksan vain parin pinnan päässä.



– Me ollaan haastettu tosi hyvin kärkipään joukkueita. Mutta sama on ollut tyyli sitten heikompiakin joukkueita vastaan – olemme jääneet haastajiksi.



– Tuntuu, että meidän peli on vasta löytymässä. Pudotuspeleihin pääsy on edelleen täysin mahdollista ja itselläni siihen myös täysi luotto, että meidän taso sinne riittää, Aninko uskoo.



Alkavana viikonloppuna Kyky pelaa myös toisen ottelun, kun sunnuntaina Kyyjärvelle vieraaksi saapuu Napapiirin Palloketut.





Lentopallon miesten 1-sarjaa Jyväskylän Gradian liikuntasalissa: JyväsLentis – Kyky lauantaina 24. marraskuuta klo 16:00.

Lentopallon miesten 1-sarjaa Kyyjärven liikuntahallilla: Kyky – NaPa sunnuntaina 25. marraskuuta klo 15:00.