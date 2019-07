Talaslahden siskokset muuttivat jo 13–14-vuotiaina Saksaan jalkapallon perässä – Ensi kaudella Katriina pelaa Euroopan menestyneimmässä seurassa Lyonissa

Kaikki alkoi vuonna 2014, kun saksalaisen FC Nürnbergin toimihenkilöt tarjosivat pelipaikkaa Katriina ja Pauliina Talaslahdelle. Vasta 13-vuotias maalivahti Katriina ja 14-vuotias puolustaja Pauliina olivat jääneet saksalaisjoukkueen mieleen juniorijalkapalloturnauksessa Saksassa.

– Siinä vaiheessa mietimme vielä vähän, uskallammeko vai emme, kun kaveritkin olivat vielä Suomessa, Katriina Talaslahti kertoo.

– Koko kaveripiiri muuttui, mutta itseämmehän se kiinnosti ja halusimme lähteä, Pauliina Talaslahti lisää.

Perhe päätti tarttua mahdollisuuteen ja muutti Saksaan. Jyväskyläläislähtöiset vanhemmat suunnittelivat ja auttoivat arjen järjestämisessä. Äiti- Anne manageroi, isä- Antti toimi autonkuljettajana.

Nuoret lupaukset pelasivat vuoden Nürnbergissä, minkä jälkeen he saivat kutsun Bayern Müncheniin. Nekin sopimukset allekirjoitettiin.

Kaksikko oli tottunut pelaamaan paljon yhdessä, mutta Bayernissa tiet alkoivat ensimmäisen vuoden jälkeen poiketa toisistaan.

Pauliina nousi melko nopeasti naisten kakkosjoukkueeseen, kun Katriina pelasi alle 17-vuotiaissa ja harjoitteli 1. Bundesliigaa pelaavan edustusjoukkueen mukana.

– Pave meni koko ajan vähän edellä, Katriina Talaslahti muistelee.

Välitkin pysyivät hyvinä, koska pelipaikoista ei tarvinnut kilpailla keskenään.

– Kun pelasimme yhdessä, Katti oli aina hyvä! Ainakin tiesin, kuka maalilla on, ja kommunikointi oli helppoa. Oli kiva pelata yhdessä, Katriinaan pystyin luottamaan, Pauliina Talaslahti kertoo.

Tiet erosivat kunnolla, kun isosisko-Pauliina sai IB-lukiotasoiset opintonsa loppuun Saksassa ja muutti yksin New Jerseyyn, Yhdysvaltoihin. Siellä alkoivat liiketaloutta ja lääketiedettä yhdistävät opinnot jalkapalloyliopisto FBU:ssa.

– Jotta voi pelata futista, koulussa pitää opiskella. On onneksi hyvä, että aikataulut on sopeutettu niin, että urheilulle ja treeneille on tilaa. Vaikka urheilee periaatteessa täyspäiväisesti, tunnit on ajoitettu juuri sopivasti eri väleihin, Pauliina Talaslahti kehuu opinahjoaan.

Hän kertoo myös oppineensa paljon uusilta joukkue- ja opiskelukavereiltaan.

– Tosi monet ulkomaalaiset lähtevät Amerikkaan jalkapallon perässä. Meidänkin joukkueen 20 pelaajasta 16 on ulkomaalaisia. Taso on niin hyvä, että sinne kannattaa lähteä opiskelemaan.

Katriina sen sijaan aikoo keskittyä nyt täysillä jalkapalloon. Hän valmistui keväällä samaisesta IB-lukiosta Münchenistä, josta siskokin sai paperit vuosi sitten. Hän oli vapaa lähtemään lajin perässä mihin vain, sillä Bayern-pelaajasopimuskin loppui kesäkuuhun. Uusi osoite löytyikin Euroopan menestyneimmästä naisjalkapalloiluseurasta, Ranskan Lyonista.

Katriina ei aio aloittaa opintoja heti Ranskaan muuttaessaan elokuussa, vaan keskittyä pelaamiseen.

– Haluan opiskelemaan mahdollisimman nopeasti, mutta aion sopeutua ensin uuteen seuraan, maalivahtilupaus kertoo.

Yksin muuttamiseen Katriina ei ole saanut siskoltaan vinkkejä. Toisaalta Pauliina asuu yliopiston kampusalueella, jonka sisällä on kaikki tarvittava. Katriina taas joutuu ajamaan harjoituksiin asunnoltaan. Katriina odottaa mielenkiinnolla, miten uusi elämä käynnistyy, kun hän muuttaa tässä kuussa Ranskaan.

– Kyllä se vähän jännittää, mutta en sano, että pelottaisi. Uusi seura, uudet kaverit, uudet koutsit. Pelaajat ovat maailman parhaimpia, hän pohtii.

Edessä on myös kova kilpailu. Jalkapallon kansainvälinen historia- ja tilastoyhdistys IFFHS on palkinnut Lyonin ranskalaisen ykkösmaalivahdin Sarah Bouhaddin pelipaikkansa maailman parhaana kolmena vuotena peräkkäin.

Siksi tarkasta roolista ei ole vielä tietoa.

– Peliajasta en voi tietää, mutta yritän saada treeneissä vastuuta. Tavoite on kuitenkin päästä pelaamaan, Katriina Talaslahti kertoo.

Sisarusten maailmanmatkailu ei ole vielä läheskään ohi. Opinnot pitävät Pauliinan Yhdysvalloissa ja pelaajasopimus Katriinan Ranskassa ainakin kolme vuotta.

– Haluan mahdollisimman paljon pelata. Katson sitten sen jälkeen, jatkanko siellä vai palaanko Eurooppaan. En tiedä, se on niin pitkä aika, Pauliina Talaslahti kertoo.

– Päätavoitteena on saada peliaikaa maailman huipputasolla. Tykkään tosi paljon Suomesta, mutta haluan ehkä pysyä muualla päin Eurooppaa, Katriina pohtii paluumahdollisuuksia.

– Onhan naisten liiga kova, mutta kun olen päässyt huipputasolle toteuttamaan unelmaani, haluan pysyä siellä.