Tallipomot: F1:n teknologiasta on hyötyä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta siitä pitäisi viestiä paremmin

Miljoonien koululaisten ympäri maailman perjantaina järjestämä ilmastolakko puhutti myös Melbournen F1-varikolla. Vaikka autourheilun kuninkuusluokkaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaa ei yleensä mielletä yhteen, kärkitallien päälliköt uskovat, että F1:llä olisi paljon annettavaa ilmastoasioihin.

Red Bullin tallipäällikön Christian Hornerin mielestä lajin pitäisi viestiä paremmin niitä positiivisia vaikutuksia, joita F1-autoihin kehitetyllä teknologialla voi olla ympäristön kannalta.

– Näiden moottorien energiatehokkuudesta pidetään kovin matalaa profiilia. F1-moottorien taloudellisuus polttoaineen suhteen on häkellyttävää, joten on vaikuttavaa, millä tavalla formula 1 pystyy viemään tätä teknologiaa eteenpäin. Se viesti meidän pitää saada läpi paremmin, Horner sanoi.

– Suurin osa meistä on tullut tänne lentokoneilla toiselta puolelta maailmaa, ja sen hiilijalanjälki on tietysti paljon suurempi kuin minkään, mitä tänä viikonloppuna tapahtuu Melbournessa, mutta autonvalmistajien kehittämä moottoriteknologia on ilmiömäistä ja ansaitsee kehuja.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff kertoi, että hänen teini-ikäiset lapsensa osallistuivat ilmastolakkoon ja marssivat ulos koulusta.

– On erittäin voimakas viesti, että nuori sukupolvi haluaa aktiivisesti pitää huolta siitä, millainen tulevaisuus on, Wolff sanoi.

– Meillä (F1:ssä) on akkuteknologiaa ja energian talteenottoa, jotka kehittyvät koko ajan tehokkaammiksi, ja se on juuri sitä teknologiaa, joka lopulta päätyy katuautoihin. Meidän täytyy kaiuttaa maailmalle se viesti, että nämä ovat energiatehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä moottoreita, mitä koskaan on ollut olemassa.

Huikea hyötysuhde

F1:ssä on vuodesta 2014 käytetty V6-turbohybridimoottoreita. Ne ovat tilavuudeltaan ja polttoaineen käytöltään pienempiä kuin aikaisemmat moottorit, mutta niistä saadaan silti irti hurjat tehot. Moottorit myös ottavat talteen esimerkiksi jarru- ja lämpöenergiaa.

– Keskimääräisen polttomoottorin hyötysuhde on 30–35 prosentin tienoilla. Formula ykkösissä olemme yli 50 prosentin, se on huikeaa, totesi Renault'n tallipäällikkö Cyril Abiteboul.

– Jos tällaisesta tehokkuudesta saadaan kohtuuhintaista massamarkkinoille, sillä olisi valtava merkitys hiilidioksidipäästöille.