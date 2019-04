Talviolympialaisia voitaisiin järjestää Himoksella – Katso tästä, millaisen ehdotuksen ministeri Terhon ohjausryhmä julkisti

Jos Suomessa joskus järjestetään talviolympialaiset, niin freestylen ja lumilautailun olympiamitaleita voitaisiin ratkoa Jämsän Himoksella. Tähän johtopäätökseen on tullut eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon (sin.) asettama ohjausryhmä, jonka selvitys julkistettiin keskiviikkona Helsingissä.

Suomen olympiahaave tuli ajankohtaiseksi, kun Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n johdolla on linjattu, että olympialaiset on järjestettävä tolkullisella budjetilla, ekologisesti, eettisesti kestävällä arvopohjalla ja isäntäkaupungin ehdoilla. Suomessa talviolympialaisten isäntäkaupunkeina toimisivat Helsinki, Tampere ja Lahti. Alppilajit olisi vietävä joko Norjan Lillehammeriin ja Ruotsin Åreen ja kelkkailu Latvian Siguldaan tai Lillehammeriin.

Jos Suomi saisi talviolympialaiset ja talviparalympialaiset, järjestettäisiin Helsingissä jääkiekko, taitoluistelu, pikaluistelu, short track -luistelu, curling sekä freestylen ja lumilautailun Bir Air. Tampere jakaisi vastuuta jäälajeissa, kun Lahti isännöisi pohjoismaisia hiihtolajeja ja ampumahiihtoa.

Freestyle ja lumilautailu voitaisiin järjestää tietyin edellytyksin Jämsän Himoksella. Molempien lajien crossi vaatii rinteeltä 180 metrin korkeuseron, kun slopestylen olympialajeille korkeuseroa on oltava 150 metriä. Himoksella suurin korkeusero on tällä haavaa 151 metriä, joten crossilajit olisi järjestettävä muualla.

Miten realistista on, että Suomi joskus järjestäisi talviolympialaiset? Talvikisojen hakeminen maksaa arviolta 15 miljoonaa euroa, joskin vuoden 2026 talvikisoja hakeva Tukholma-Åre ilmoittaa selviävänsä 1,5 miljoonan euron hakukuluilla. Itse kisojen järjestäminen maksaisi 1,4–2,1 miljardia euroa. Tässä ei ole mukana esimerkiksi infran investointeja ja olosuhteisiin liittyviä kustannuksia.

Suomi voisi hakea talvikisoja 2030-luvulle, mutta mikäli Tukholma-Åre saa vuoden 2026 talvikisat, siirtyy haave kisoista 2040-luvulle. Myös Norjassa on viritelty keskusteluja vuoden 2030 talvikisojen hakemisesta.

KOK julkistaa vuoden 2026 talvikisojen kisaisännän 24. kesäkuuta. Tukholma-Åren vastaehdokas on Italian Milano ja Cortina d´Amprezzo. Ruotsilla on hyvät mahdollisuudet saada kisat, sillä Italia on järjestänyt talviolympialaiset kahdesti aiemmin eli vuosina 1956 ja 2006. Ruotsi järjestäisi kisat ensimmäistä kertaa.