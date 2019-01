Tampa Bay jyrää NHL-sarjataulukossa ja ykköstykki Kutsherov pörssissä

Tampa Bay Lightningin vauhti ei hyydy NHL-kaukaloissa. Liigan kärkiseura otti sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa kymmenennen voittonsa yhteentoista peliin, kun kotijäällään sinnitellyt Buffalo Sabres putosi johtoasemasta 3–5-tappioon. Tampan venäläistähti Nikita Kutsherov vahvisti johtoaan pistepörssissä tehoilemalla 1+2.

Kauden tehonsa lukemiin 22+53 nostanut Kutsherov iski pelin tasoihin päätöserässä, ja järjesti Steven Stamkosin 4–3-voittomaalin.

– Meillä on hyvä jakso menossa, ja olemme löytäneet erilaisia keinoja voittaa. Noustu maalin, kolmenkin takaa. Joukkueessa on varma asenne: pysytään omassa hommassa, ja vaikka aina ei sujuisikaan niin kuin haluaisimme, löydämme väylän (voittoon), Lightning-kapteeni Stamkos kuvaili NHL:n sivuilla tunnelmaa ryhmässä.

Tampan pistejohto itälohkon kakkoseen Washingtoniin on jo 13 pistettä, ja pistepörssissä Kutsherovin etumatka Coloradon Mikko Rantaseen on seitsemän pistettä. Rantanen ja muut Avalanchet jäivät nollille Coloradon taipuessa vieraissa Montrealille 0–3. Tappio oli Coloradolle kolmas peräkkäinen ja yhdeksäs kymmenen pelin sisään, ja joukkue on tipahtanut länsilohkossa seitsemänneksi.

Montrealin nuori Jesperi Kotkaniemi oli yksi maalareista Canadiensin tehtyä pelin kolme maaliaan päätöserässä. Salamannopealla one-timerilla tullut maali oli Kotkaniemelle kauden viides ja ensimmäinen 13 otteluun.

Bostonin Tuukka Rask torjui joukkueensa niukasti voittoon Torontosta. Boston voitti 3–2, ja Rask torjui 30 kertaa. Toronton Kasperi Kapanen oli syöttämässä molempia Toronton maaleja.

Columbuksen Markus Nutivaara sai syöttöpisteen 2–1-jatkoaikavoitossa Washingtonista. Joonas Korpisalo torjui toisen voittonsa sen jälkeen, kun ykkösvahti Sergei Bobrovsky sai torstaina vilttikomennuksen kurinpidollisista syistä.

Suomalaisista pisteille ylsi myös Minnesotan Mikko Koivu syöttöpisteellä, kun Wild hävisi kotonaan Detroitille 2–5. Tyler Bertuzzi iski NHL-uransa ensimmäisen hattutemppunsa sadannessa liigapelissään.