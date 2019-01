Taneli Maasalon paita nousee tänään Keuruun jäähallin kattoon – ”Se oli paras mahdollinen oppikoulu”

Tänään Keuruulla KeuPa HT:n ja Kiekko-Vantaan välisessä Mestis-ottelussa vietetään erityisiä juhlallisuuksia. Keuruun ”iglun” kattoon nousee nimittäin Taneli Maasalon pelipaita, numero 21.



Paidan jäädyttämisellä KeuPa kunnioittaa nykyisin Rauman Lukon myyntipäällikkönä toimivan Maasalon mittaamatonta työtä keuruulaisen jääkiekon hyväksi. Hän on työskennellyt Lukon organisaatiossa pian vuoden verran.



-Lukossa keskityn myyntipuoleen myyntipäällikön tittelillä. Tämä on erittäin hyvä paikka nuorelle ja kehittymään pyrkivälle kaverille, 30-vuotias Maasalo tuumii nykyisestä duunistaan.



Maasalo edusti pelaajana KeuPaa seitsemällä eri kaudella voittaen kahdesti Suomi-sarjan mestaruuden. Mestistä Maasalo ehti pelata KeuPan lisäksi D-Teamissa ja SaPKossa.



Pelaajauransa Maasalo lopetti ensin keväällä 2017, mutta teki viime kauden aikana lyhyen visiitin japanilaisen Nikko Ice Bucketsin riveihin. Sen jälkeen Maasalo pelasi vielä pari ottelua KeuPa-paidassa. Viimeiseksi jäi viime kaudella, 30. joulukuuta 2017 pelattu ottelu, jossa KeuPa voitti Lekin jatkoajan jälkeen 3-2.



”Pääsin toteuttaman asioita käytännössä”



Maasalon arvo KeuPalle on ollut suuri myös – tai voisiko sanoa, että ennen kaikkea – kaukalon ulkopuolella. Kun KeuPa nousi Mestikseen kaudeksi 2014-2015, Maasalosta tuli samalla perustetun yhtiön, KeuPa Hockey Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö.



-Se oli paras mahdollinen oppikoulu. Olin juuri valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulusta urheiluliiketoiminnan opinnoista ja pääsin KeuPassa opettelemaan alusta lähtien urheilubisneksen, toteuttamaan asioita käytännössä. Se on selvää, etten olisi nykyisissä hommissa ilman KeuPaa, Maasalo kiittelee.



KeuPan toimistolla työskennellessä Maasalon ajatukset kääntyivät hiljalleen pelaajaurasta vakavammin kohti jääkiekko-organisaation muita tehtäviä.



-Kyllähän peli itsessään oli aina se juttu. 6-vuotiaana aloitin kiekkoilun ja pitkään oli ajatuksena, että ammatikseni haluan pelata. Kun ikää tuli lisää, alkoi realisoitumaan, että tahtoa on kiekkopuolella jatkaa, vaikka itse pelaamisesta en leipää saisi. Ihan sata lasissa kuitenkin pelasin pelaajauran loppuun asti, vaikka tuntimääräisesti muut hommat KeuPassa veivät enemmän aikaa, Maasalo kertoo.



”Vapaa-ajalla konsultoin, jos tulee kyselyitä”



Lukkoon siirtymisen jälkeenkin vielä viime kevään ja kesän Maasalo auttoi KeuPaa pelaajakoordinaattorin nimikkeellä. Yhä hän seuraa keuruulaisten otteita tiiviisti.



-Vapaa-ajalla edelleen konsultoin valmennusta, jos tulee esimerkiksi tietyistä pelaajista kyselyitä.



Juhlallisuuksien jälkeen myös itse ottelu K-Vantaata vastaan on KeuPalle erittäin tärkeä. Peliään etsinyt ryhmä käy taistoa playoff-paikan puolesta. Tammikuun aikana pelaamastaan kuudesta ottelusta KeuPa on voittanut kolme. Tällä hetkellä KeuPa on Mestiksessä sijalla yhdeksän. Vastustajaksi saapuva K-Vantaa on sijalla kahdeksan, eli viimeisellä pudotuspeleihin oikeuttavalla paikalla. Joukkueet ovat kohdanneet kuluvalla kaudella aiemmin kolme kertaa; K-Vantaa on voittanut kahdesti ja KeuPa kerran.



-Kun katsoo KeuPan nimilistaa, ei nykyiseen sijoitukseen voi olla tyytyväinen. Kauden aikana on varmasti tehty virheitä, mutta KeuPa on tunnetusti kevään joukkue. Kunhan ensin selvitään pudotuspeleihin, kaikki on taas aivan auki, Maasalo pohtii.



Jääkiekon Mestistä ja Taneli Maasalon paidanjäädytysottelu Keuruun jäähallissa: KeuPa HT – K-Vantaa lauantaina 26.1. klo 17:00.