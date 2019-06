Tanska sai tyytyä tasapeliin Irlantia vastaan EM-karsinnoissa, Norja menetti lopussa kahden maalin johdon

Pohjoismaista Tanska ja Norja hakevat yhä ensimmäisiä voittojaan jalkapallon EM-karsinnoissa. Tanska jäi perjantai-iltana 1–1-tasapeliin Irlantia vastaan D-lohkon ottelussa Kööpenhaminassa. Norja puolestaan menetti Oslossa kahden maalin johdon Romaniaa vastaan ja sai tyytyä 2–2-tasapeliin.

Tanska näytti jo menevän kohti voittoa, kun Pierre Emile Höjbjerg vei kotijoukkueen johtoon 76. minuutilla. Shane Duffy puski kuitenkin Irlannin tasoihin 10 minuuttia myöhemmin Alan Judgen vapaapotkusta.

Tanska oli ottelun ennakkosuosikki ja hallitsi peliä, mutta taistelutahtoinen Irlanti kesti pitkiä aikoja isäntien painetta. Irlannin laituri James McClean kertoi joukkueen motivoituneen siitä, että tanskalaiset kritisoivat ennen ottelua Irlannin puolustusvoittoista pelityyliä.

– Heidän pelaajansa eivät olleet kohteliaita meitä kohtaan ottelun alla. Halusimme näyttää heille, McClean sanoi.

Irlanti jatkaa lohkon kärjessä, sillä on kolmesta ottelusta seitsemän pistettä. Tanskalla on kahdesta ottelusta kaksi pistettä. Karsintojen avausottelussa Tanska pelasi Sveitsin vieraana ikimuistoisen 3–3-tasapelin, jossa se nousi kolmen maalin takaa tasoihin viimeisen kymmenminuuttisen aikana.

Keseru toi Romanian tasoihin

Norjan EM-kisahaaveet kokivat kolauksen F-lohkossa, kun se ei pystynyt säilyttämään kahden maalin johtoaan kotiyleisön edessä. Maalittoman avauspuoliajan jälkeen Tarik Elyounoussi vei Norjan johtoon, ja Martin Ödegaardin 70. minuutin maalin jälkeen ottelu näytti olevan vahvasti isäntien hallussa.

Claudiu Keseru kavensi kuitenkin 77. minuutilla ja toi Romanian tasoihin lisäajalla.

Norjalla on nyt kolmesta ottelusta kaksi pistettä. Sillä on tosin jäljellä vielä kaikki ottelut lohkon heikoimpia joukkueita Maltaa ja Färsaaria vastaan. Romania on neljässä pisteessä.

F-lohkon kärjessä jatkaa puhtaalla pelillä yhdeksässä pisteessä Espanja, joka haki 4–1-rutiinivoiton Färsaarista. Espanjan maaleista vastasivat Färsaarten oman maalin lisäksi konkarit Sergio Ramos ja Jesus Navas sekä ensimmäisen maaottelumaalinsa tehnyt puolustaja Jose Gaya.

Kahden pisteen päässä Espanjasta on Ruotsi, joka kaatoi kotonaan Maltan 3–0.

Serbialle murskatappio

B-lohkossa Ukraina jyräsi kotonaan Lvivissä 5–0-voittoon Serbiasta. Schalken Jevhen Konopljanka teki Ukrainalle kaksi maalia.

Viime kesänä MM-kisoissa pelanneella Serbialla on kahdesta ottelusta yksi piste ja se on lohkon jumbona. Ukraina johtaa lohkoa seitsemällä pisteellään.

Samassa lohkossa pelaa Euroopan mestari Portugali, joka isännöin parhaillaan Kansojen liigan lopputurnausta. Portugalilla on kaksi pistettä.

Puola jatkaa G-lohkon kärjessä puhtaalla pelillä eikä ole vielä päästänyt EM-karsinnoissa maaliakaan. Puola haki Pohjois-Makedoniasta 1–0-vierasvoiton Milan-hyökkääjä Krzysztof Piatekin maalilla ja on voittanut nyt kolme ottelua maalierolla 4–0.

Samassa lohkossa Israel nousi seitsemään pisteeseen hakemalla 3–0-voiton Latviasta Eran Zahavin hattutempun turvin. Itävalta puolestaan avasi pistetilinsä 1–0-kotivoitolla naapurimaa Sloveniasta.