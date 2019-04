Tanssin ja voimistelun Lumossa esittämisen iloa – katso kuvat

Tanssin ja voimistelun ero oli kuin veteen piirretty viiva Lumo-finaalissa Jyväskylän Monitoimitalossa viikonloppuna. Lauantaina kilpailtiin Gym For Life -sarjoissa eli esittävän voimistelun lajeissa, kun sunnuntaina oli vuorossa tanssin kilpailut. Viikonlopun aikana nähtiin 120 joukkueen ja 1400 kilpailijan esitykset.

– On ollut mahtavaa järjestää tällaista tapahtumaa, Lumo-finaalin järjestäneen Palokan Ilon seuratoimintajohtaja Marika Virtanen sanoi.

Lumo-finaali oli osa Palokan Ilon 40-vuotisjuhlavuotta. Palokan Naisvoimistelijat perustettiin vuonna 1979. Palokan Iloksi vuonna 2017 nimensä vaihtaneessa seurassa on nyt noin 1100 jäsentä. Heistä yli puolet on lapsiharrastajia.

Tanssi ja tanssillinen voimistelu ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti nuorten tyttöjen keskuudessa. Tanssillisessa voimistelussa on mukana voimistelun rytmisyyttä, esteettisyyttä ja tavoitteellisuutta. Mutta samalla se antaa joukkuevoimistelua enemmän vapauksia ja tilaa luovuudelle.

Tanssillinen voimistelu on siinä mielessä matalamman kynnyksen harrastamista, että se ei vaadi yhtä kovaa harjoittelua kuin joukkuevoimistelu tai rytminen kilpavoimistelu. Siksi moni joukkuevoimistelua tai rytmistä kilpavoimistelua SM-tasolla harrastanut on kilpauran jälkeen vaihtanut lajiksi tanssillisen voimistelun.

Suomen voimisteluliitossa on jäsenenä 12 000 tanssin harrastajaa. Musiikin voima, liikkumisen ilo ja koreografioiden tekeminen houkuttelee kaiken ikäisiä naisia, ja mukana on muutamia miehiäkin. Tanssillinen voimistelu ja tanssi on löytänyt paljon harrastajia myös pienemmillä paikkakunnilla.

– Lisääntynyt suosio johtuu varmaan harrastemaisuudesta. Muutama harjoituskerta viikossa riittää ja mukaan voi tulla pienelläkin ryhmällä, Virtanen kertoi.

Tanssillisessa voimistelussa ja tanssissa tuomarit arvioivat esitystä varsinaisen suorituksen, koreografian ja ilmaisun perusteella. Suorituksessa kiinnitetään huomiota tekniikkaan, kehon hallintaan, tasapainoon ja turvallisuuteen. Esityksen viihdyttävyys ja omaperäisyys ovat tuomarien mieleen.

Tanssissa luovuus on erityisesti arvossa. Tanssissa kilpailuun voi osallistua millä tahansa tanssityylillä. Sunnuntain kilpailussa tanssiryhmät esiintyvät 5–15 tanssijan kokoonpanoilla. Nuorimmat kilpailivat 12–15-vuotiaiden sarjassa, kun vanhimmat olivat mukana yli 30-vuotiaiden sarjassa.

Palokan Ilosta sunnuntaina esiintyi Pivot-ryhmä 12–15-vuotiaiden sarjassa. Vaajakoskelainen tanssi- ja voimisteluseura Illusion oli mukana Ceres ja Selene -ryhmillä niin ikään 12–15-vuotiaiden sarjassa. Ariela edusti Jyväskylän Naisvoimistelijoita 12–15-vuotiaiden sarjassa. Campuksen Koonto kilpaili yli 20-vuotiaiden sarjassa sekä Keuruun Naisvoimistelijoiden Wanhat Valiot, Illusionin Illusion Ladies ja Muuramen Sykkeen Ladies IN! yli 30-vuotiaiden sarjassa. Uuraisten Liinojen Sirut esitti ohjelman Splish splash 12–15-vuotiaiden sarjassa.

Tanssillisessa voimistelussa järjestetään vuosittain kaksi valtakunnallista kilpailua, joista kevätkisat mitellään 4. toukokuuta Monitoimitalossa Jyväskylässä. Kilpailujen järjestäjänä on Jyväskylän Naisvoimistelijat.