Tapparan dynastia joutuu koetukselle – TPS haastaa välierissä viime vuosien kotimaisen kiekkovaltiaan

Kun vastakkain on kuudetta peräkkäistä finaalipaikkaa tavoitteleva jääkiekon Suomen mestari ja mitalipeleistä lähes vuosikymmenen sivussa ollut seura, ei paremmuudesta luulisi olevan epäselvyyttä. Liigan välieräsarja TPS:n ja Tapparan välillä ei kuitenkaan ole läpihuutojuttu.

Tappara on pelannut finaaleissa 2013 lähtien viidesti. Kolmen finaalitappion jälkeen se on voittanut kaksi Suomen mestaruutta.

TPS:n saldo on karumpi: ennen kahden viime kauden puolivälieräpaikkaa turkulaisseura sijoittui kolmena keväänä peräkkäin viimeistä edelliseksi.

Tapparassa 1986–88 ja 2003 neljä Suomen mestaruutta voittanut maailmanmestarihyökkääjä Janne Ojanen antaa arvoa seuran nykysaavutuksille.

– Tapparalla on käsittämätön putki. Ihan voi verrata 1980-luvun dynastiaan, Ojanen kehuu.

Kotimainen klassikko

TPS–Tappara on otteluparina kotimainen klassikko. Perinteiset seurat olivat vastakkain jo SM-liigan ensimmäisessä finaalisarjassa 1976, jolloin mestaruutta juhli TPS.

Vanhat meriitit eivät paina, kun välieräsarja alkaa keskiviikkona Turussa. Runkosarjassa TPS voitti Tapparan kaikissa neljässä kohtaamisessa yhteismaalein 16–6.

– Tappara on meille hyvä vastustaja. Sillä on paljon pelaajia, jotka ovat tottuneet pitkiin ottelusarjoihin, eli sillä on kokemusetu. Tappara kuitenkin pelaa selkeää kiekkoa ja ehdottomasti sopii pelitavallisesti meille, TPS:n päävalmentaja Kalle Kaskinen kertoo.

Hän valmentaa TPS:ää ensimmäistä kauttaan. Joukkue on mielenkiintoinen sekoitus kokeneita, yhä kovavireisiä pelaajia (Eric Perrin, Tomi Kallio, Henrik Tallinder, Ilari Filppula) ja huippulupauksia (Petrus Palmu, Markus Nurmi, Olli Juolevi).

– Varsinkin kokeneempien pelaajien kanssa oli tärkeää saada yhteistyö toimimaan heti alussa. Kun lähipiiri uskoo, että uudella valmentajalla ja johtotiimillä on homma hallussa, sitä kautta saa uskottavuutta.

Tappara-trapissa ripaus myyttiäkin

TPS sai kesken puolivälierien kaipaamansa hyökkääjän takaisin, kun kapteeni Tomi Kallio toipui loukkaantumisestaan pelikuntoon.

– Kalle pystyy reagoimaan kesken pelin eri juttuihin nopeastikin. Pienet detaljit ovat ohjanneet peliämme, Kallio kuvailee päävalmentajaansa.

Keskialueen tukkoon muuraavaa Tapparaa on tavattu moittia passiivisesta pelitavasta. Kallio ei syyttäjien kuoroon yhdy.

– Tappara-trapissa on vähän myyttiäkin. Ei se välttämättä hirveän paljon träppää enemmän kuin muutkaan, mutta tekevät sen vain paremmin.

– Jos seura voittaa kaksi mestaruutta peräkkäin, on turha narista. Se on silloin paras, Kallio kiteyttää.

Haapala vahvistus

Tapparassa tiedetään, mitä voittaminen vaatii.

Kapteeni Jukka Peltola on hyökkäyksen ketjukaverinsa Jan-Mikael Järvisen pelannut viidessä finaalisarjassa peräkkäin. Nyt he jahtaavat mestaruutta Rautakorven komennossa, kun kahden edelliskauden päävalmentaja Jussi Tapola siirtyi muihin tehtäviin.

– Olemme pyrkineet vähän nopeuttamaan peliämme ja saamaan siihen järkevää kaksivaiheisuutta, ettei lähdetä suin päin juoksemaan, Peltola erittelee.

Viime kauden tehohyökkääjä Henrik Haapala palasi Pohjois-Amerikasta Tampereelle juuri pudotuspelien kynnyksellä.

– "Henkan" oli helppoa tulla joukkueeseen, koska hän oli meistä suurimmalle osalle tuttu ennestään, Peltola kertoo.

Haapala puuttui Tapparan kokoonpanosta kahdessa viimeisessä puolivälieräpelissä KalPaa vastaan.