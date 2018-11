Tapparan ex-maalivahdin Hrachovinan Astana päätti Jokerien voittokulun – NHL:n ja Winnipegin jättänyt Vesalainen pelaa ensi viikolla

Jokerien neljän ottelun ja kahdeksan kotipelin mittainen voittokulku sai päätöksensä, kun Barys Astana löi sen voittomaalikilpailussa 2–1.

Vieraiden ykköstähtenä loisti Tapparassa kaksi SM-kultaa voittanut maalivahti Dominik Hrachovina, jolle kirjattiin 48 torjuntaa 65 minuutissa. Rankkareissa ainutkaan Jokerien viidestä yrittäjästä ei pystynyt yllättämään tshekkitorjujaa.

– Minulla kävi perustuuria, mutta tärkeintä oli voitto ja kaksi pistettä, Hrachovina kertoi sujuvasti suomeksi Viasatin tv-haastattelussa.

Jokerien maalihanojen jumittaessa päähuomion isännistä varasti tuore tulokas Kristian Vesalainen, joka debytoi pelaamalla vasta ensi viikolla.

Vesalaista, 19, ei hankittu helsinkiläisseuraan vain täytteeksi loukkaantumissumaa helpottamaan. Tämän vahvisti GM Jari Kurrin apuna pelaajakartoituksessa toimiva Janne Vuorinen.

– Isokokoinen vahva voimahyökkääjä, joka pystyy maalintekoon. Uskon, että hän sopii erittäin hyvin pelaamaan KHL:ää, Jokerien Vuorinen kuvasi.

Parhaassa tapauksessa siirto on win-win-win-luokkaa, eli siitä hyötyisivät Vesalainen, Jokerit sekä myös NHL:n Winnipeg Jets. Vesalainen ei ole haudannut NHL-unelmaansa, päinvastoin. Mutta AHL-farmiliigassa pelaamisensijaan hän pitkällisen puntaroinnin jälkeen ynnäsi, että nyt on parasta pukea Jokeri-paitaan.

– Ei hirveästi saanut peliaikaa ja näyttöjä, mutta on se nopeampaa lätkää ja pitää olla joka päivä ja joka treenissä tosi hyvä, Vesalainen kuvasi rupeamaansa Jetsissä.

Kotiruokaa Töölössä

Vesalaisen viime vuoden ykköskierroksen varaus ei automaattisesti aurannut vielä reittiä isoihin peliminuutteihin. Viisi ottelua NHL:ssä ja kahdeksan Jetsin farmissa Manitoba Moosessa sai Vesalaisen havaitsemaan, että hän ei ollut oikeassa joukkueessa oikeaan aikaan.

– Ei itse vaan voi mennä sanomaan, että laittakaa minut tuohon kakkoskenttään ja ottakaa sieltä kovempia pelimiehiä pois. Totta kai tarvitaan onneakin mukaan, että siellä (NHL) on sellainen joukkue, johon voi laittaa nuoren jätkän pelaamaan. Siellä on tosi kova jengi ja he haluavat voittaa mestaruuden tällä kaudella, Vesalainen taustoitti.

Helsingissä syntynyt ja HIFK:ssa A-junioreihin asti viipynyt Vesalainen yllätti kertomalla, että ei ole koskaan pelannut otteluakaan Jokerien areenassa. Kesken viime kauden hän siirtyi pudotuspelitoiveet menettäneestä HPK:sta Kärppiin ja juhli keväällä Suomen mestaruutta.

Asunto-ongelmaa Jokereihin liittyminen ei aiheuttanut.

– Porukat asuvat Helsingissä, Töölössä. Pääsee syömään kotiruokaa, Vesalainen naurahti.