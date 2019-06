Tapparan nappaama mestarimaalivahti Larmi jatkaa matkaansa Pittsburghiin

HPK:lle jääkiekon Suomen mestaruuden torjunut maalivahti Emil Larmi teki kaksivuotisen sopimuksen NHL-joukkue Pittsburghin kanssa. Larmi, 22, teki Liiga-kauden jälkeen sopimuksen Tapparan kanssa, mutta nyt matka on jatkumassa rapakon taakse.

– Emil pelasi fantastiset pudotuspelit HPK:ssa ja on todistanut olevansa yksi Liigan parhaista maalivahdeista. Hän on atleettinen ja liikkuva maalivahti, joka lukee hyvin peliä ja on todella kilpailullinen. Olemme innoissamme Emilin liittymisestä organisaatioomme, Pittsburghin maalivahtien kehitysvalmentaja Andy Chiodo kertoi seuran verkkosivuilla.

Larmia ei ole varattu NHL:ään. Miesten sarjoissa hän teki läpimurtonsa kaudella 2015–16 Peliittojen Mestis-miehistössä, josta matka jatkui HPK:hon kolmeksi kaudeksi.