Tappio suoravauhdissa yllätti Mercedeksen – Bottas uskoo korkean ilmanalan olevan osasyy

Mercedeksen Valtteri Bottas arvioi, että hänen tallinsa hävisi formula ykkösten Brasilian gp:n aika-ajoissa kilpailijoilleen lähinnä suoravauhdissa. Bottas lähtee sunnuntain kilpailuun Sao Paulossa neljännestä ruudusta tallitoverinsa Lewis Hamiltonin takaa.

Mercedes ei yltänyt aika-ajoissa Red Bullin ja Ferrarin vauhtiin. Hamilton jäi paalulle ajaneesta Red Bullin Max Verstappenista 0,19 sekuntia ja Bottas 0,36 sekuntia. Kakkosruutuun Verstappenin taakse ajoi Ferrarin Sebastian Vettel.

– Tämäkin on aika korkealla merenpinnan tasolta, ja sillä on vaikutusta, sanoi Bottas.

– Meksikossa näimme, että kärkitalleista meillä on eniten vaikeuksia korkeassa ilmanalassa, joten me menetämme paljon aikaa suorilla. Muuta en oikein osaa sanoa, sillä pitkällä ylämäkeen kulkevalla suoralla me häviämme paljon aikaa.

Interlagosin rata sijaitsee vajaan 800 metrin korkeudella merenpinnasta. Ohuempi ilma merkitsee sitä, että moottoreilla on käytettävissään vähemmän happea, jolloin turbon merkitys korostuu. Kolme viikkoa sitten Meksikossa ajettiin yli kahden kilometrin korkeudella, ja sielläkin Mercedes hävisi aika-ajoissa kilpailijoilleen, vaikka nousikin kisassa voittoon.

Bottas arveli, että Red Bull–Hondan vahva vauhti johtuu osaltaan ilmanalasta.

– He olivat vahvoja Meksikossa, ja kuten sanoin, korkeudella on vaikutuksensa moottoriin, turbon täytyy olla todella tehokas ja he ovat ottaneet hyviä edistysaskelia, suomalaiskuski tuumi.

– Tiesimme tänne tullessamme, että he olisivat vahvoja, mutta tappiomme suorilla on ollut suurempi kuin odotimme. On se ehkä vähän yllättävää.

Bottas odottaa jännittävää kautta 2020

Verstappenin uran toinen paalu oli vasta Red Bullin viides paalupaikka vuonna 2014 alkaneella V6-turbohybridimoottorien aikakaudella. Mercedes on samalla aikavälillä rohmunnut 93 paalupaikkaa. Viimeisissä yhdeksässä kisassa Mercedes on kuitenkin saanut vain yhden paalun.

Kolme kärkitallia ovat viime kisoissa olleet suorituskyvyssä erittäin lähellä toisiaan. Bottas uskoo, että sama meno voi jatkua ensi kaudella.

– Olemme nähneet jännittäviä kisoja, joissa kolme tallia on taistellut voitoista ja palkintosijoista. Koska ensi vuodeksi ei tule valtavia sääntömuutoksia, voimme odottaa sen jatkuvan tasaisena ja siitähän me pidämme. En näe syytä, miksi ensi kaudesta ei tulisi hyvin jännittävää.

Sunnuntain kilpailussa Bottas uskoo voittomahdollisuuksiinsa.

– Pitkät vetomme ovat tuntuneet hyviltä ja olemme nähneet, että lauantait ovat olleet heikkoutemme verrattuna sunnuntaihin. Meidän autollamme on mahdollista voittaa toisestakin rivistä. Kisavauhtimme ei eroa kovin paljoa Red Bullista, mutta on toivoakseni parempi kuin Ferrarilla.

Brasilian gp starttaa kello 19.10 Suomen aikaa.