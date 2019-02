Tappiosta toiseen rähmivä Leicester erotti päävalmentajansa

Jalkapallon Englannin Valioliigassa tappiokierteeseen luisunut Leicester teki sunnuntaina ratkaisunsa ja erotti päävalmentajansa Claude Puelin, alle vuorokausi Crystal Palacelle kärsityn 1–4-kotitappion jälkeen.

Ranskalainen Puel ehti luotsata Leicesteria 16 kuukauden ajan. Kauden 2015–2016 yllätysmestari hakee nyt valmentajaa neljännen kerran 23 kuukauden aikana.

Lauantainen nöyryytys pudotti Leicesterin Valioliigassa 12:nneksi, ja eroa putoamisviivaan on vain kahdeksan pistettä. Pahempaa on kuitenkin synkeä saldo tämän vuoden peleissä: Leicester aloitti vuoden voitolla Evertonista 1. tammikuuta, mutta on sen jälkeen hävinnyt liigassa viisi ja pelannut yhden tasan. Lisäksi Englannin cupissa tuli katastrofimainen tappio neljännen sarjatason Newportille.