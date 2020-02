Tarina HIFK-brändin synnystä palkittiin vuoden 2019 urheilukirjana

Toimittaja Harri Pirisen kirjoittama HIFK Stadin kingit, vuoden 1969 mestarijoukkue ja Carl Brewerin perintö ( Minerva ) on vuoden 2019 urheilukirja. Esko Heikkisen johtama palkintoraati arvosti etenkin taitavasti rajattua ja tyylikkäästi esitettyä ajankuvaa.

Pirisen kirja kertoo seurabrändin syntytarinan, kunnioittaa yhtä joukkuetta ja jääkiekon kasvuvuosien sukupolvea.

Kunniamaininnan raadilta sai Seppo Myllylä kirjoittamastaan ja kustantamastaan teoksesta Hillitöntä menoa – judoa ja lastensuojelua.

Vuoden urheilupostaus -palkinnon sai Suomen suosituimpien Youtube-kanavien joukkoon noussut Pongfinity. Kolmen pöytätennistaiturin videot ovat keränneet lähes 250 miljoonaa näyttökertaa.

Vuoden urheilukirja on nimetty vuodesta 1980. Kilpailun virallinen nimi on Helge Nygrénin palkinto, ja nykyisen kiertopalkinnon on lahjoittanut kestävyysjuoksun nelinkertainen olympiavoittaja Lasse Virén.