Tasaisuutta löytänyt JPS on noussut taistelemaan kärkisijoista Bandyliigassa – ”Kokenutta Narukerää ei tule aliarvioida”

Jyväskylän Seudun Palloseura pelaa sunnuntaina runkosarjan kolmanneksi viimeisen ottelunsa jääpalloliigassa. Sunnuntaina Viitaniemen jäälle saapuu Porin Narukerä, jonka jyväskyläläiset kohtaavat vielä myös vieraissa. Runkosarjan viimeisessä ottelussa JPS isännöi HIFK:ta.



– Narukerää vastaan ei ollakaan tällä kaudella vielä pelattu. Viime talvena tiputimme heidät puolivälierissä. Kyseessä on kokenut joukkue, jota ei tule missään nimessä aliarvioida, JPS:n joukkueenjohtaja Toni Laatanaho kommentoi.



Kolmesta edellisestä ottelustaan JPS on kaivanut runkosarjan loppusijoituksia ajatellen arvokkaat voitot. Ensin kaatui vieraskentällä Varkaus loppuhetkien maalilla 5-6. Sitten JPS onnistui kotijäällään yllättämään hallitsevan mestarin ja runkosarjan piikkipaikalla olevan Lappeenrannan Veiterän 7-3. Viimeisimmässä ottelussa keskiviikkona kaatui Helsingissä HIFK tiukan taiston päätteeksi 2-3.



– Alkukausi oli ailahtelevampaa, mutta nyt otteisiin on löytynyt tasaisuutta. Helsingissä keskiviikkona peli oli hankala, kun HIFK tyylilleen uskollisesti puolusti tiiviillä sumpulla, kuvailee Laatanaho.



Kolmessa edellisessä JPS:n voitto-ottelussa nuori hyökkääjä Saku Hämäläinen on iskenyt yhteensä kuusi osumaa. Tatu Ässämäki on säestänyt neljällä maalillaan. Koko kauden tehot Hämäläisellä ovat toistaiseksi 17+4=21. Kun syöttöpisteet lasketaan mukaan, on JPS:n pisteykkönen Nikke Tuhkanen tehoilla 6+18=24.



– Saku ei saanut alkukaudesta palloja hyökkäykseen, kuten olisi halunnut. Hän on nyt hyvässä vireessä, mutta riittää meillä ratkaisijoita laajalla rintamalla, Laatanaho kehuu.



HIFK-ottelusta sivussa olivat pienten loukkaantumisten vuoksi Tuukka Ässämäki ja Mikko Rytkönen, sairastelun takia Tuhkanen sekä armeijan aloittanut Jaakko Hyvönen.



– Tuukan ja Mikon vammat eivät ole isoja ja he saattavat olla jo sunnuntaina mukana. Nikke on toipunut flunssasta ja Jaakkokin pääsee sunnuntain peliin, Laatanaho paljastaa.



Kauden 15 ottelustaan JPS on voittanut yhdeksän, pelannut kerran tasan ja hävinnyt viidesti. Joukkueen sijoitus sarjataulukossa ennen Bandyliigan kuluvan viikonlopun otteluita on kolmas. Porin Narukerä on sarjassa kuudentena.



Arvailuja loppusijoituksista ja esimerkiksi kotieduista pudotuspeleihin on kuitenkin vaikea vielä suorittaa, sillä sarjan joukkueilla on pelattuna kovin epätasainen määrä pelejä. Matkaa sarjan piikkipaikkaan JPS:llä ennen viikonloppua oli vain yksi piste, mutta sarjakärki Veiterä on pelannut kolme ottelua vähemmän. Samoin on asia neljäntenä vaanivan Mikkelin Kampparien suhteen.



Sunnuntain ottelun jälkeen JPS jää maaottelutauolle. Tammi-helmikuun vaihteessa pelataan jääpallon MM-kisat Vänersborgissa, Ruotsissa. JPS:n osalta Bandyliigan ottelut jatkuvat 6. helmikuuta.



Jääpallon Bandyliigaa Viitaniemen jäällä: JPS – Narukerä sunnuntaina 20.1. kello 14.