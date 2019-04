Tatli ja Lopez selvittivät punnituksen

Edis Tatli ja Teofimo Lopez selvittivät punnituksen ennen kevyen sarjan nyrkkeilyottelua, joka käydään tänään New Yorkin Madison Square Gardenissa. Tatli painoi 61,1 kiloja ja häntä kymmenen vuotta nuorempi hondurasilais-yhdysvaltalainen Lopez 61,2 kiloa.

– Edis on hyvällä mielellä, ja painot hoituivat helposti. Nyt hyvät unet alle, ja lauantaina on kaikki pelissä. Tämä tilaisuus on käytettävä, valmentaja Pekka Mäki kommentoi tiedotteessa.

Panokset ottelussa ovat kovat, sillä 31 kertaa ammattilaiskehissä voittoa juhlineen Tatlin tähtäimessä on lähteä tavoittelemaan kevyen sarjan maailmanmestaruutta. Se vaatii voittoa Lopezista.

Illan pääottelussa yhdysvaltalainen Terence Crawford puolustaa WBO-liiton välisarjan maailmanmestaruuttaan brittiläistä Amir Khania vastaan. Tatlin ja Lopezin kohtaaminen nähdään juuri ennen illan pääottelua.

Tatli matkasi Yhdysvaltoihin jo pääsiäisviikon alussa.