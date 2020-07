Teemu Pukin Norwichin putoaminen Valioliigasta varmistui rökäletappiolla

Teemu Pukin edustaman Norwichin tämänkertainen taival jalkapallon Englannin Valioliigassa jää yhteen kauteen. Nousijaseuran putoaminen varmistui lauantaina tylyllä 0–4-kotitappiolla West Hamille.

– Olemme uskomattoman pettyneitä. Halusimme kumota todennäköisyydet, mutta kun pöly laskeutuu, tämä lopputulos on enemmän ja vähemmän odotettu, päävalmentaja Daniel Farke luonnehti BBC:lle joukkueensa putoamista.

Sarjajumbo Norwichilla on liigakautta jäljellä kolme ottelua. Viimeisellä säilyjän paikalla on Watford, jolla on koossa 34 pistettä. Norwichin pistesaldo on 21. Norwich kohtaa vielä vieraissa Chelsean, kotonaan Burnleyn ja vieraissa Manchester Cityn.

Farken mielestä joukkueen säilymismahdollisuudet olivat jo kauden alkaessa pienet.

– Ensimmäisenä päivänä nousumme jälkeen mahdollisuutemme säilyä olivat ehkä viiden prosentin luokkaa, Farke sanoi.

Antonio viimeisteli neljästi

Lauantain ottelussa West Ham jyräsi alistuneen kotijoukkueen, ja tähtenä tuikki Michail Antonio. Hän viimeisteli lontoolaisten kaikki neljä maalia.

Avauksessa ollut Pukki tuli vaihtoon 69. minuutilla. Hän ei päässyt huippupaikoille. Pukin tuorein liigamaali on tammikuun loppupuolelta. Suomalaishyökkääjä on tehnyt Valioliigassa 11 osumaa.

– Olemme pahoillamme. Yritimme, muttemme olleet tarpeeksi hyviä, joukkueen kapteeni Alexander Tettey sanoi Norwichin kotisivuilla.

Farken mukaan seuran tilanne on putoamisesta huolimatta melko vakaa.

– Meillä ei ole talouspaineita, ja nuorilla pelaajillamme on pitkät sopimukset. Pystymme investoimaan hieman enemmän joukkueeseen.

Suomalaisittain mielenkiintoinen kysymys on, mikä on viime kesänä kolmen vuoden sopimuksen tehneen Pukin, 30, tilanne ensi kaudella.

Antonio kuritti Norwichia ensimmäisen kerran 11. minuutilla viimeistelemällä kulmapotkun jälkeen jalallaan. Avauspuoliajan lisäajalla Mark Noble antoi vapaapotkun, josta Antonio puski 0–2-lukemat.

Ottelun 54. minuutilla Antonio laukoi, Tim Krul torjui eteensä ja Antonio puski pallon maaliin. Noin varttitunti ennen loppua Antonio ohjasi maalin edestä päätösnumerot.

West Ham on sijalla 16 ja tasapisteissä pykälän alempana olevan Watfordin kanssa. Watford kukisti lauantaina kotonaan Newcastlen 2–1.

Liverpoolin kotivoittojen sarja päättyi

Liverpool jäi ensimmäistä kertaa tällä kaudella ilman kotivoittoa Valioliigassa. Mestaruutensa aiemmin varmistanut Liverpool pelasi Burnleyn kanssa 1–1.

Liverpoolin perättäisten kotivoittojen sarja oli venynyt Valioliigassa 24:ään. Voitoista 17 oli tullut tällä kaudella. Liverpool oli edellisen kerran menettänyt kotikentällään pisteitä tammikuussa 2019.

Andrew Robertson puski Liverpoolin johtoon 34. minuutilla. Burnley tuli toisella jaksolla tasoihin, kun Jay Rodriguez tykitti pallon maaliin.