Teemu Pukki luottaa Suomen ratkaisevan EM-kisapaikan Liechtensteinia vastaan: "Voin luvata ottelusta voiton"

Suomen jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Teemu Pukki luottaa, että Huuhkajiksi kohta 12 ja puoli vuotta sitten kastettu miehistö tekee perjantain EM-karsintaottelussa Liechtensteinia vastaan kotimaista lajihistoriaa: varmistaa miesten ensimmäisen arvokisapaikan kautta aikojen.

Jos Suomi voittaa Liechtensteinin Helsingin Töölössä, kaikkinainen jossittelu voidaan lopettaa. Suomi pelaa voitolla ensi vuoden EM-lopputurnauksessa, kävi J-lohkon muissa otteluissa miten hyvänsä.

– Joukkueemme mentaalinen ja taitotaso on sen verran korkea, että voin luvata ottelusta voiton, Pukki kertoi maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Hän on EM-karsintojen parhaita maalintekijöitä seitsemällä osumallaan, johon on yltänyt myös Portugalin lajisuuruus Cristiano Ronaldo. Pukin tähtistatuksesta kertoo se, että hän oli maajoukkueen maanantai-infon ainoa haastateltava.

– Nämä ovat vähän vaikeita tilaisuuksia minulle... Ei auta nostaa itseään muiden yläpuolelle, kotkalaislähtöinen Pukki sanaili nöyrästi.

Norwichissa nihkeää

Kun Pukki tasan kymmenen viikkoa sitten oli Helsingissä suomalaismedian jututettavana, edeltävät viikot olivat sujuneet hänen Englannin valioliigaseurassaan Norwichissa kuin tanssi.

Pukki teki elokuussa nousijajoukkueelle viisi maalia. Tuon jälkeen Norwich kaatoi sensaatiomaisesti valioliigajätti Manchester Cityn 3–2, ja nousijajoukkueesta leivottiin jo liigakauden yllättäjää.

Pukki osui syyskuun puolivälissä Cityä vastaan kerran tolppien väliin ja kasvatti Valioliigan maalisaldonsa kuuteen. Sen jälkeen hana on sarjapeleissä vääntynyt kiinni. Norwich on hävinnyt seitsemästä valioliigapelistään kuusi lohduttomin yhteismaalein 2–16.

Viimeksi Norwich hävisi kotikentällään tärkeän jumbofinaalin Watfordille 0–2.

– Viimeksi kulunut kuukausi on ollut vaikea. Syitä siihen pitää miettiä tämän maajoukkuereissun jälkeen. Ei minulla ole apinaa selässä, vaikka tulosta ei ole tullut, Pukki pohti.

Ruuti kuivaa maajoukkueessa

Suomen maajoukkueessa Pukin ruuti on ollut yhä kuivaa. Viimeksi hän teki lokakuun puolivälissä Turussa Suomen maaleista kaksi Armeniasta 3–0-voittoon päättyneessä EM-karsintaottelussa.

– Totta kai on tosi hyvä päästä pelaamaan tällainen peli. Edellisistä maaotteluista on hyvät fiilikset. Tuolla (Norwichissa) on tullut välipäivinä mieleen, että Suomella on iso matsi edessä.

Pukki lähetti terveiset Suomen maajoukkueen uskollisille kannattajille.

– Tämä on sellainen peli, mikä meidän pitää voittaa, ja meillä on siihen aseet. Olemme lähellä unelmaa.