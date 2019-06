Teemu Suninen kurvaili uran parhaaseen sijoitukseen

Toyotan rallitalli menetti voiton Sardinian MM-rallin viimeisellä erikoiskokeella. Virolaistähti Ott Tänak oli ajelemassa selvään voittoon, kunnes auto singahti teknisen ohjausongelman takia hänen käsistään pientareelle. Tänak hukkasi seikkailussa toista minuuttia ja tipahti viidenneksi.

Kisan voittajaksi nousi espanjalainen Daniel Sordo, ja Teemu Suninen kipusi toiseksi. Voitto oli Sordon pitkän uran toinen, ja Suninen ylsi uransa parhaaseen sijoitukseen.

– Ei sitä oikein voinut uskoa todeksi. Varmasti historiamme pahin juttu. Kaikkea voi tapahtua, mutta tämä menee ihan ykköseksi, Toyotan tallipomo Tommi Mäkinen siunaili viime hetkien draamaa.

Fordilla ajava Suninen jäi 13,7 sekuntia voitosta. Palkintosija oli hänelle uran toinen ja kauden ensimmäinen. Kolmanneksi nousi Hyundain Andreas Mikkelsen.

– Uran paras sijoitus on kova juttu. Näin hyvin ei ole ennen ajettu. Sunnuntaina oli vaikea ajaa varmistellen ja siksi tuli virheitä. Nämä autot ovat ihan kamalia ajettavia, kun mennään hiljaa, Suninen tunnusti.

– Tuli tärkeitä pisteitä sekä minulle että tiimille. Tilanne näyttää hyvältä. Seuraava haaste on säilyttää tämä taso, MM-sarjassa viidenneksi noussut jokelalainen jatkoi.

Sunisen vierellä kartturina istui ensimmäistä kertaa kokenut Jarmo Lehtinen. Yhteistyö nuoren suomalaisen kanssa alkoi liki täydellisesti.

– Poika ajoi hienosti. Nautin joka hetkestä. Oli niin upea seurata nuoren lahjakkaan pojan tekemistä. Jäi aikaa keskittyä omaan tekemiseen, kun ei tarvinnut toimia lastenvahtina, Lehtinen hehkutti.

Latvalan ja Lapin tuskaa

Toyotan Jari-Matti Latvala oli jälleen voittovauhdissa, mutta perjantain keskeytys pilasi haaveet kääntää kausi vihdoin nousuun. Kisan päättäneeltä Power Stage -pätkältä Latvala sai lohdukseen kaksi MM-pistettä.

– Tämä on ollut tosi surkea vuosi. Vauhtia on ja kilpailukykyä, mutta kaikki muut asiat ovat menneet mönkään. Olen tehnyt virheitä, mutta on ollut myös teknistä vikaa. Siitä se soppa sitten syntyy, Latvala pyöritteli.

Citroenin Esapekka Lapin heikko jakso ei ota loppuakseen. Lapin kisa meni perjantaina pilalle rengasrikon ja teknisen vian vuoksi. Lopputuloksissa pieksämäkeläinen löytyi seitsemänneltä sijalta kolme minuuttia kärjen takaa.

– Positiivinen asia on se, että olemme maalissa. Ei tästä muuta jäänyt käteen. Ei saada ehjää kisaa aikaiseksi, eikä tunnu kyyti riittävän muutenkaan, Lappi kuittasi.

MM-kausi jatkuu Suomessa elokuun alussa. Jyväskylän ralli on Latvalalle ja Lapille huipputärkeä, jos he mielivät WRC-autoon myös ensi vuonna.

– Jyväskylä oli viime vuonna avainasemassa ja se on nytkin valtavan tärkeä kisa, tietyllä tavalla vedenjakaja, Latvala myönsi.