Teinisensaatio Mbappe ei ollut vielä syntynyt, kun Ranska juhli ensimmäistä MM-kultaa

Ranskan teinisensaatio Kylian Mbappe ei ollut vielä edes syntynyt, kun Ranska juhli edellistä ja toistaiseksi ainutta maailmanmestaruuttaan. Vasta 19-vuotiaasta Paris Saint-Germainia edustavasta hyökkääjästä tulee historian kolmas teini-ikäinen pelaaja, joka pelaa MM-finaalissa. Aiemmin tässä ovat onnistuneet Brasilian Pele vuonna 1958 ja Italian Giuseppe Bergomi vuonna 1982.

Mbappe on esiintynyt MM-turnauksessa edukseen ja onnistunut maalinteossa kolmesti. Kaksi maaleista syntyi yhdessä ottelussa, kun Ranska kaatoi neljännesvälierässä Argentiinan maalein 4–3. Tällöin Mbappea verrattiin myös Peleen, sillä hänestä tuli ensimmäinen pelaaja 60 vuoteen, joka on tehnyt teini-ikäisenä vähintään kaksi maalia yhdessä MM-kisojen ottelussa.

– Olen erittäin onnellinen ja on mahtavaa tulla verratuksi Pelen kaltaiseen erinomaiseen pelaajaan. Mutta hän on eri luokkaa, Mbappe kommentoi ottelun jälkeen.

Kroatia tehnyt jo MM-historiaa

Kroatia tavoittelee sunnuntaina historiansa ensimmäistä jalkapallon maailmanmestaruutta. Vain reilun 4 miljoonan asukkaan maasta tuli pienin jalkapallon MM-lopputurnauksen finaaliin yltänyt maa 68 vuoteen.

– Peli on historiallinen ei vain meille, vaan myös kaikille kroatialaisille. Kentällä on 4,5 miljoonaa pelaajaa, Kroatian Ivan Rakitic uhosi The Guardianin haastattelussa.

Kroatia on joka tapauksessa tehnyt jo MM-historiaa, sillä ennen Venäjän MM-kisoja sen paras sijoitus oli kolmas.

