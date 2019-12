Tennisässä Nadalille eivät grand slam -mestaruudet ole pakkomielle

Espanjalainen Rafael Nadal kuuluu miesten tenniksessä kaikkien aikojen pelaajiin, grand slam -mestaruuksien määrälläkin mitattuna. Hänellä on niitä 19, toiseksi eniten.

Nadalin, 33, edellä on vain Sveitsin 38-vuotias Roger Federer, jolla kaksinpelin grand slameja on 20. Nadalin takana tämän lähin uhkaaja on Serbian 32-vuotias Novak Djokovic, jolle on kertynyt 16 mestaruutta.

Diario de Mallorca -lehden haastattelun mukaan grand slam -mestaruudet eivät ole maailman tärkein asia.

– Haluan, että minulla olisi eniten grand slameja, mutta ei se ole minulle pakkomielle. Jos jollakin on mestaruustitteleitä enemmän, hän on ollut minua parempi.

Tennisvuoden neljä grand slam -turnausta ovat Australian avoimet, Ranskan avoimet, Wimbledon ja Yhdysvaltain avoin mestaruuskilpailu.