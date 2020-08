Tennishuippu yhä koronapositiivinen – US Openiin mennessä pitäisi ehtiä kahteen negatiiviseen

Elokuun viimeisenä päivänä alkava tenniksen grand slam -turnaus Yhdysvaltain avoimet eli US Open on kärsinyt useiden tunnettujen pelaajien poisjäännistä, johtuen koronaviruspandemiasta. Muun muassa Rafael Nadalin ja Ashleigh Bartyn joukkoon on joutumassa myös japanilaishuippu Kei Nishikori, jonka toinenkin koronatesti toi positiivisen tuloksen. Asiasta kertoi lauantaina muun muassa BBC.

Vuonna 2014 US Openin finaalissa pelannut, miesten maailmanlistalla tällä hetkellä sijalla 31 oleva Nishikori, 30, on ollut eristyksissä tämän viikon, ja häneltä jäi väliin US Openiin valmistava Cincinnati Masters -turnaus. Perjantainen testi osoitti, että virus vaivaa yhä. US Openissa pelaaminen vaatii Nishikorilta kaksi negatiivista testitulosta.

– Oireeni ovat hyvin lieviä, ja pysyttelen täydessä eristyksessä. Seuraava testi on ensi viikon alkuvaiheissa, Nishikori kertoi lauantaina.

Nadalin ja Bartyn ohella turnauksesta ovat jo vetäytyneet muun muassa Bianca Andreescu, Simona Halep ja Nick Kyrgios.