Tenniskonkari Nadal saa taas mahdollisuuden, tähtäimessä uran 19:s arvovoitto

Espanjalainen Rafael Nadal voi sunnuntaina nousta voiton päähän Roger Federeristä, joka pitää hallussaan kärkipaikkaa tenniksen arvovoittojen määrässä. Nadal tavoittelee uransa 19. grand slam -voittoa, kun hän kohtaa Venäjän Daniil Medvedevin Yhdysvaltain avoimen turnauksen loppuottelussa.

– Olisi toki hienoa olla eniten arvoturnauksia voittanut pelaaja. Olen silti jo nyt onnellinen urastani, ja pidän siitä, mitä teen, Nadal sanoi New Yorkissa voitettuaan välierässä Italian Matteo Berrettinin kolmessa erässä.

Sveitsiläisellä Federerillä on 20 arvovoittoa. Serbian Novak Djokovic hätyyttää kärkikaksikkoa 16 grand slam -voitollaan. Trion nuorin on 32-vuotias Djokovic. Nadal on 33-vuotias ja Federer 38.

– En menetä yöuniani, vaikka en koskaan yltäisi eniten voittaneeksi pelaajaksi. Yritän luoda itselleni mahdollisuuksia voittaa. Sunnuntaina on taas sellainen, Nadal ennakoi.

Medvedev otti yliotteen

Viidenneksi sijoitettu Medvedev pelaa ensimmäistä kertaa grand slam -turnauksen finaalissa. Hän kukisti Bulgarian Grigor Dimitrovin välierässä kolmessa erässä, kun ottelu kääntyi Medvedeville katkaisupeliin päättyneen avauserän jälkeen.

– Pari kuukautta sitten olisin hävinnyt tuollaisia hulluja eriä ja hulluja otteluja, Medvedev sanoi.

Yleisö palkitsi Medvedevin tällä kertaa vankoilla aplodeilla. Turnauksen aiemmissa vaiheissa venäläiselle oli buuattu kyseenalaisen käytöksen vuoksi. Hän väläytti kolmannella kierroksella keskisormea ja sanoi myöhemmin, että viihtyi yleisön pilkan keskellä ja sai siitä voittamiseen tarvittavaa energiaa. Medvedev pyysi myöhemmin käytöstään anteeksi.

Medvedev on pelannut Nadalia vastaan vain kerran. Ottelu päättyi viime kuussa Montrealissa espanjalaisen voittoon. Nadalin mukaan 23-vuotias Medvedev on yksi vankoista pelaajista, joka edistyy viikko viikolta.

– Minun täytyy pelata parhaimmillani, Nadal sanoi.

Edellinen venäläispelaaja grand slam -loppuottelussa oli Marat Safin, joka voitti vuonna 2005 Australian avoimet.