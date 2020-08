Tennistähti Djokovic perustamassa lajiin uutta pelaajayhdistystä – kilpakumppanit Federer ja Nadal eivät lämpene ajatukselle

Tenniksen maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic on kummastuttanut kovempia kilpakumppaneitaan ilmoitettuaan perustavansa lajiin uuden ammattilaisyhdistyksen pelaajille.

Serbitähti Djokovic kirjoitti Instagramissa, että tenniksen pelaajayhdistys PTPA (Professional Tennis Players Association) perustettiin New Yorkissa käydyn Western & Southern Open -turnauksen päätteeksi. Kokouksessa oli mukana useita pelaajia lajin huipulta.

Miesammattilaisten etujärjestönä tenniksessä on toiminut ATP (Association of Tennis Professionals) vuodesta 1972.

– Meillä ei ole vielä kaikkia vastauksia tällä hetkellä. Yritämme selvittää, kuinka moni pelaaja haluaa liittyä yhdistykseen.

Djokovic kertoi, ettei yhdistyksellä ole minitavoitetta jäsenmäärälle, mutta hänen mukaansa tarkoituksena on houkutella yhdistykseen kaksinpelin 500 parasta pelaajaa sekä nelinpelin 200 parasta pelaajaa.

– Toivomme, että saamme enemmistön näistä pelaajista yhdistykseen. Jostain meidän on aloitettava, Djokovic kertoi.

Djokovicin mukaan toiveena on, että uusi pelaajayhdistys ja ATP voivat toimia rinnakkain.

– Aika näyttää, mitä tapahtuu jatkossa.

Djokovic painotti, ettei pelaajayhdistys suunnittele minkäänlaisia boikotteja ATP:tä kohtaan tai muodosta rinnakkaisia kiertueita.

– Tämä ei ole liitto, vaan pelaajayhdistys, Djokovic totesi.

"Tietenkin haluaisin, että he ovat mukana"

Djokovicin kovimmat kilpakumppanit Rafael Nadal ja Roger Federer eivät tuoreeltaan lämmenneet uudelle yhdistykselle. Nadal kehotti Djokovicia harkitsemaan uudestaan irtautumista ATP:stä. Nadal ja Federer eivät olleet paikalla New Yorkin turnauksessa.

– Maailma elää vaikeassa ja monimutkaisessa tilanteessa. Uskon, että näinä aikoina on hyvä toimia rauhassa ja yhdessä samaan suuntaan. Nyt on aika yhtenäisyydelle, ei erottamiselle, 19 grand slam -titteliä voittanut Nadal kirjoitti Twitterissä.

– Voimme saavuttaa suuria asioita, kunhan vain tennismaailma on yhtenäinen.

Monien papereissa kaikkien aikojen tennispelaajaksi listattu Federer komppasi Nadalia.

– Olen samaa mieltä Nadalin kanssa. Ajat ovat epävarmat ja haastavat, mutta uskon, että on parempi pelaajien ja lajin kannalta pysyä yhtenäisenä, Federer kertoi Twitterissä.

Djokovic sanoi hyväksyvänsä Nadalin ja Federerin eriävän kannan asiaan.

– Tietenkin haluaisin, että he olisivat mukana. Haluaisin, että kaikki pelaajat olisivat mukana, Djokovic sanoi.

– Ymmärrän kuitenkin, että joillakin on erilaiset mielipiteet, eivätkä he ajattele, että nyt on oikea aika perustaa uusi yhdistys.

ATP kertoi lausunnossaan tunnustavansa jäsentensä haasteet, mutta painotti uskovansa ennemmin yhtenäisyyteen kuin sisäiseen jakautumiseen.