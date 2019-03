Teräväinen ja Aho rikkovat rajojaan, pudotuspelit Carolinan ulottuvilla

Komea kiekonriisto ja läpiajo maalintekoon kruunasivat Teuvo Teräväisen illan, kun Carolina Hurricanes vahvisti asemiaan kamppailussa NHL-jääkiekon pudotuspeleistä.

– Pelaaminen on hauskempaa, kun tekee maaleja ja johtaa ottelua, Teräväinen ihasteli NHL:n verkkosivuilla.

Teräväinen teki Minnesotan verkkoon 5–1-osuman, syötti kaksi maalia ja nosti kauden tehonsa 70 pisteeseen (19+51). Vielä komeamman rajapyykin rikkoi Sebastian Aho, joka kipusi syöttöpisteen turvin 80 pisteeseen (30+50).

Carolinan suomalaishyökkääjät ovat uransa parhaassa vedossa Pohjois-Amerikan ammattilaissarjassa. Ahon yhden kauden piste-ennätys on viimevuotinen 65, josta Teräväinen jäi vuosi sitten pisteen päähän.

Teräväisen mukaan Hurricanes sai vahvan opetuksen edellisessä ottelussaan, jossa itälohkon ykkösjoukkue Tampa Bay ratkaisi neljällä päätöserän maalillaan.

– Nyt näytimme luonnetta. Tiedämme, että voimme voittaa minkä joukkueen tahansa, Teräväinen sanoi.

Carolina nousi voitollaan pudotuspelien villi kortti -paikalle. Se on itälohkossa seitsemäntenä kaksi pistettä Montrealia edellä. Carolinalla on yksi ottelu vähemmän pelattuna kuin Montrealilla.

Montreal kukisti Buffalon 7–4, ja voittajien Artturi Lehkonen pääsi historiaan kauden yhdeksännellä maalillaan. Osuma oli Canadiensin seurahistorian 22 000:s. Mukaan on laskettu NHL-maalien lisäksi kahdeksan NHA-kautta 1909–1917 ennen NHL:n perustamista.

Laineen ketju loisti

Varmat pudotuspelijoukkueet NHL:ssä ovat Tampa Bay ja Boston idässä sekä Calgary, San Jose ja Winnipeg lännessä. Runkosarja päättyy 7. huhtikuuta Suomen aikaa.

Pudotuspelipaikkansa sinetöinyt Winnipeg pöllytti Nashvillea maalein 5–0, kun Patrik Laineen ketjukaverina pelannut Kyle Connor äityi hattutemppuun.

– Meidän ketjussamme on taitoa, ja pystymme luomaan toisillemme tilaa, Connor sanoi NHL:n nettisivuilla.

Laine on pelannut maaleitta koko maaliskuun, mutta syötti yhden osuman. Ketjun kolmas lenkki Kevin Hayes ylsi tehoihin 1+3.

Nashvillen maalilla Pekka Rinne torjui 38 kiekkoa, mutta joutui antautumaan viidesti.

Rantanen huilaa toisenkin Chicago-ottelun

Colorado Avalanchen tehohyökkääjä Mikko Rantanen oli lauantaina sivussa ensimmäisestä ottelustaan tämän NHL-jääkiekkokauden runkosarjassa. Rantanen potee seuran mukaan ylävartalovammaa.

– Seuraamme hänen tilannettaan päivittäin. On vaikea sanoa, kuinka kauan hän joutuu olemaan sivussa, Coloradon päävalmentaja Jared Bednar sanoi NHL:n nettisivuilla.

Rantanen menettää joka tapauksessa toisenkin Chicago-ottelun, sillä joukkueet kohtaavat peräkkäisinä päivinä. Lauantaina Colorado vei kotijäällään voiton maalein 4–2, sunnuntaina joukkueet pelaavat Chicagossa.

Yhden kauden ennätyksiään rikkonut Rantanen, 22, loukkaantui viikolla Dallas-ottelussa, kun hänet taklattiin kovaa laitaan.

Suomalaisten pistepörssissä Rantanen on toisena tasapisteissä Floridan Aleksander Barkovin kanssa. Rantanen on tehnyt 74 ottelussa 31 maalia ja antanut 56 maalisyöttöä, joista kertyy 87 pistettä. Hän on joukkueensa paras syöttäjä ja paras ylivoimamaalien tekijä 16 ylivoimaosumallaan.