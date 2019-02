Teuvo Teräväisellä oli kahden maalin ilta, kun Carolina Hurricanes kukisti Buffalo Sabresin vieraissa 6–5. Teräväinen teki ottelun ratkaisumaalin jatkoajalla.

Voittomaali syntyi, kun jatkoaikaa oli pelattu kolme minuuttia ja 25 sekuntia. Teräväinen otti kiekon haltuun keskialueella Sabresin epäonnistuneen maalintekoyrityksen jälkeen, purjehti vapaana vastustajan maalille ja livautti kiekon verkkoon komeiden harhautusten päätteeksi.

– Olin aika väsynyt. Näin Justin Faulkin etenevän, mutta sitten hän katosi näköpiiristä ja ajattelin yrittää itse vastustajan maalille. Päätin yrittää harhautusta ja olin onnekas, kun maalivahti meni vipuun, Teräväinen sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Teräväinen vastasi myös joukkueensa toisesta osumasta, joka syntyi aivan toisen erän alkuminuuteilla. Lisäksi hän sai syöttöpisteen Carolinan viidennestä maalista kolmannessa erässä.

Muista Carolinan suomalaisista Sebastian Aho nappasi kaksi syöttöpistettä. Buffalon puolustaja Rasmus Ristolainen kirjautti niin ikään kaksi syöttöpistettä.

Voitto oli Hurricanesille 12:s viimeisimmästä 17 ottelusta. Joukkue on voittanut Sabresin kahdeksan kertaa peräkkäin.

– Olemme parantaneet otteitamme tiukissa otteluissa. Menetimme aiemmin johdon pari kertaa, mutta opimme virheistämme. Ehkä kauden alussa olisimme hävinneet tämän ottelun, mutta parannamme, Teräväinen sanoi, mutta harmitteli sitä, että Buffalo pääsi viemään ottelun jatkoajalle.

Rantasen maalisaldo kasvoi

Coloradon Mikko Rantanen kasvatti kauden maalisaldonsa 24:ään vierasottelussa Washingtonia vastaan. Rantanen teki joukkueensa 2–3-kavennusmaalin, mutta jatkoajalle venyneen kamppailun vei lopulta nimiinsä kotijoukkue Washington maalein 4–3.

Rantanen on 24 maalillaan suomalaisten toiseksi tehokkain. Viime ajat vaisusti pelannut Patrik Laine on suomalaiskärjessä 25 maalillaan. Rantasen lisäksi Aholla on 24 maalia.

Jevgeni Kuznetsov ratkaisi ottelun Washingtonille, kun jatkoaikaa oli jäljellä 48 sekuntia. Hän oli osunut jo kertaalleen aiemmin ottelun toisessa erässä. Colorado on hävinnyt 18 viimeksi pelaamastaan ottelusta 15.

Montreal Canadiensin Jesperi Kotkaniemi niittasi joukkueensa viidennen ja viimeisen maalin ottelussa Winnipeg Jetsiä vastaan. Kotkaniemi on tehnyt maalin myös kolmessa aiemmassa pelissä. Ottelu päättyi Canadiensille 5–2, kun Jetsin Brendan Lemieux kaunisteli loppulukemia viimeisessä erässä Kotkaniemen osuman jälkeen.

Montrealin Jonathan Drouin onnistui maalinteossa kaksi kertaa ja kirjautti kaksi syöttöpistettä. Voitto oli Montrealille kolmas putkeen.

Heiskanen ylsi jo kymmeneen

Dallasin Miro Heiskanen teki joukkueensa avausmaalin ja nosti kauden maalimääränsä kymmeneen. NHL:n mukaan Heiskanen on Dallasin historian kolmas tulokaspuolustaja, joka yltää vähintään kymmeneen maaliin ensimmäisellä kaudellaan.

Heiskanen ohitti osumallaan Nashvillen Juuse Saroksen. Saros torjui kaikkiaan 27 laukausta, kun Nashville kukisti Dallasin 3–2 jatkoajalla.

San Josen Joonas Donskoi keräsi kaksi syöttöpistettä, kun San Jose kukisti Calgaryn 5–2.