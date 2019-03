Teuvo Teräväiselle piste-ennätys ja Hurricanesille harvinainen vierasvoitto Avalanchesta

Carolina Hurricanes haki Denveristä 3–0-vierasvoiton Colorado Avalanchesta NHL:n maanantain odotetussa suomalaiskohtaamisessa. Kaukalossa nähtiin kauden parhaisiin suomalaiskiekkoilijoihin kuuluvia miehiä kuten Coloradon Mikko Rantanen sekä Carolinan Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen ja Saku Mäenalanen.

Heistä pisteille ylsi kuitenkin vain Teräväinen, joka syötti kaksi maalia ja teki samalla uuden NHL-kausiennätyksensä 65 tehopisteellä (18+47). Viime kaudella Teräväinen keräsi 64 pistettä.

Teräväinen pelasi samassa ketjussa Jordan Staalin ja Andrei Svetshnikovin kanssa. Teräväisen molemmat syöttöpisteet tulivat Svetshnikovin maaleista, joista kunnian otti kuitenkin Dougie Hamilton.

– Käskin häntä vaihtamaan mailansa tupen. Hän vaihtoi sen, siinä se. Mitä voin sanoa? Juuri ennen peliä. Otan kunnian siitä, Hamilton naureskeli Hurricanesin sivuilla.

Svetshnikov vahvisti vaihtaneensa tupen.

– Se toimi.

"Meidän olisi pitänyt voittaa"

Carolina on voittanut viimeisestä yhdeksästä ottelustaan seitsemän ja on itälohkossa kuudentena tasapisteissä Pittsburghin kanssa. Avalanche on hävinnyt neljä kuudesta viime pelistään ja jäänyt kahden pisteen päähän Minnesota Wildista kisassa länsilohkon pudotuspelien toisesta villi kortti -paikasta.

Carolinan maalivahti Petr Mrazek torjui 38 laukausta ja kirjautti kauden neljännen nollapelinsä. Kahdeksassa viime pelissään Mrazek on torjunut kolme nollapeliä.

– Mielestäni meillä oli niin paljon maalipaikkoja, että meidän olisi pitänyt voittaa tämä peli. Ne tilaisuudet pitää käyttää tai ainakin osa niistä. Tietenkin liigassa on paljon hyviä maalivahteja, ja täytyy antaa tunnustusta Mrazekille. Hän pelasi mahtavan pelin, mutta silti olen tavallaan järkyttynyt että hävisimme, Mikko Rantanen sanoi NHL:n nettisivuilla.

Hurricanesin seurahistorian edellinen vierasvoitto varsinaisella peliajalla Avalanchea vastaan oli nähty 1. helmikuuta 1994. Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana on tapahtunut sen verran, että tuolloin kyseessä oli Hartford Whalersin vierasvoitto Quebec Nordiquesista.