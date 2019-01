Teuvo Teräväiselle rahakas jatkosopimus Carolinan kanssa

Teuvo Teräväinen on tehnyt viisivuotisen jatkosopimuksen jääkiekon NHL-seura Carolina Hurricanesin kanssa. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Teräväisen sopimus ulottuu kauteen 2023–24 ja on arvoltaan 27 miljoonaa dollaria, mikä lähes kaksinkertaistaa hänen nykyisen vuosipalkkansa. Teräväisestä olisi kesällä tullut rajoitettu vapaa pelaaja.

– Olemme keskustelleet tästä aika pitkään. Olen vain yrittänyt pelata niin hyvin kuin pystyn ja auttaa tätä joukkuetta, Teräväinen sanoi NHL.comin mukaan.

– Rakastan tätä joukkuetta, rakastan joukkuetovereitani ja koko organisaatiota. Tuntuu, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Meillä on paljon hienoja nuoria pelaajia. Haluan todella olla osa joukkueen tulevaisuutta ja kehittyä yhdessä heidän kanssaan.

24-vuotias suomalaishyökkääjä siirtyi Carolinaan vuonna 2016 Chicagosta, jossa hän juhli vuotta aiemmin Stanley cupin voittoa. Teräväinen on tällä kaudella ollut Carolinan toiseksi paras pistemies maanmiehensä Sebastian Ahon jälkeen. Hänellä on kasassa tehot 10+29.

– Teuvo on parantanut NHL-uransa jokaisena vuotena ja on vakiinnuttanut asemansa Hurricanesin hyökkäyksen kulmakivenä nyt ja tulevaisuudessa, Carolinan GM Don Waddell sanoi.

– Hän on osoittanut kykenevänsä sopeutumaan ja laajentamaan rooliaan joukkueessamme, ja hänestä on tullut tärkeä alivoimapelaaja tällä kaudella. Hän on silti vasta 24-vuotias ja uskomme, että hän vain kehittyy pelaajana.

Koskinen jäämässä Edmontoniin

Sportsnet-sivusto puolestaan kertoo, että Edmonton Oilersin maalivahti Mikko Koskinen on tekemässä seuran kanssa kolmevuotisen sopimuksen. Koskinen, 30, siirtyi Edmontoniin viime kesänä KHL-seura SKA Pietarista yksivuotisella sopimuksella.

Sportsnetin mukaan Koskisen sopimus olisi arvoltaan 13,5 miljoonaa dollaria ja ulottuisi kevääseen 2022.

Koskinen on pelannut tällä kaudella Edmontonissa 27 ottelua ja torjunut 14 voittoa torjuntaprosentilla 91,1.