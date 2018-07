Thureson rutisti voittoon – EM-raja jäi harmittavan lähelle

Milja Thureson pinkoi voittoon 200 metrin juoksussa uudella ennätyksellään 23,63. Thureson pokkasi uransa ensimmäisen SM-kultamitalin ulkoradoilta.

– Olen halunnut monta vuotta alittaa 24 sekunnin rajan, ja nyt se meni reilusti. Alkukaudesta herkkyys puuttui, ja se näkyi ajoissa. Olen kuitenkin koko ajan tiennyt, että olen kovassa kunnossa, Thureson tunnelmoi.

24-vuotias Turun Tovereiden juoksija oli Kalevan Kisojen juoksukuningatar, sillä hän saalisti hopeaa sekä 400 että 100 metriltä. Berliinin EM-kisojen tulosraja (23,50) jäi 200 metrillä harmittavan lähelle.

– En osannut odottaa voittoa. Olisin ollut mihin tahansa mitaliin tyytyväinen. Aika jäi lähelle rajaa, mutta ei voi mitään. Rajat tulevat, jos ovat tullakseen. Ei niitä saa stressata, Thureson tokaisi.

Thureson on uransa kovimmassa kunnossa. Taustalla on ehjä ja raaka harjoituskausi.

– En ole koskaan treenannut niin kovaa kuin viime talvena. Yhtään enempää ei voi harjoitella. Olen pysynyt terveenä, ja se on varmasti yksi tärkeä tekijä.

SM-hopealle juoksi Aino Pulkkinen (23,73) ja pronssia saavutti Sara Francis (24,06). Koko kärkikolmikko juoksi omat ennätyksensä.

Oskari Lehtonen odotetusti nopein

Nurmijärven Yleisurheilun 21-vuotias Oskari Lehtonen otti omansa 200 metrin juoksussa. Lehtonen rullasi voittoon ajalla 21,07.

– Kiihdytys ja kaarrejuoksu sujuivat hyvin. Lopussa juoksu meni jäykäksi ja se oli melkoista vääntämistä. Ensimmäinen mestaruus maistuu hyvältä. Sitä täältä tultiin hakemaan, Lehtonen summasi.

– Pääsin ensimmäistä kertaa maaliin asti Kalevan Kisoissa ja heti tuli voitto. Aika olisi voinut olla parempi, mutta voitto on tärkeintä.

Lehtonen alitti heinäkuun alussa Jämsässä Berliinin EM-kisojen tulosrajan ajallaan 20,88. Lehtonen on myös yksi Suomen viestijoukkueen jäsenistä.

– Luottavaisin mielin lähden EM-kisoihin. Viestissä meillä on hyvin kapula pysynyt käsissä ja usko tekemiseen on kova. Meillä on loistava joukkuehenki, Lehtonen sanoi.

SM-hopeaa 200 metrillä juoksi Roope Saarinen ajalla 21,41. Tulos jää yli neljä kymmenystä Esbo IF:n urheilijan kauden parhaasta. Eljas Aalto ylsi pronssille häviten Saariselle vain sadasosan.