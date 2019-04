Tiedätkö, kuka on Elizabeth Armanto? Pian tiedät, sillä hän on Suomen suurin mitalitoivo ensi vuoden olympialaisissa

Runsaan vuoden päästä Tokion olympialaisissa Suomen suurin menestystoivo voi olla Elizabeth Armanto.

Ai kuka?

Yhdysvaltalais-suomalainen skeittaaja Elizabeth ”Lizzie” Armanto.

Rullalautailu nousi lainelautailun, kiipelyn ja karaten tavoin uutena lajina mukaan kesäolympialaisiin vuodeksi 2020.

Park-kisamuodossa taituroiva Armanto, 26, on voittanut maailmanmestaruuksia, maailmancupin ja isoja rullalautakisoja. Viime vuonna hän onnistui tekemään ensimmäisenä naisena 360 loopin.

Lizzie Armantolla on Instagramissa yli 404 000 seuraajaa – enemmän kuin vaikkapa Teemu Selänteellä, Lauri Markkasella tai Kaisa Mäkäräisellä.

Suomessa ei ole taidettu vielä täysin tajuta, miten tunnetusta ja tasokkaasta urheilijasta onkaan kysymys.

Armanton kaltaisen tähtiurheilijan halu tulla Suomen olympiaedustajaksi oli mahtava yllätys rullalauta- ja urheiluväelle. Armanto oli ottanut itse asian esille tavatessaan kisoissa Suomen rullalautailumaajoukkueen joukkueenjohtajan Samuli Heinon.

– Olemme enemmän kuin innoissamme, että saimme Lizzien meidän joukkueeseemme, Heino hehkuttaa.

Kaliforniassa koko ikänsä asunut Armanto päätyi Suomen edustajaksi suomalaisen Eero-isänsä kautta. Yhdysvallat on rullalautailun suurmaa, joka saa parkissa täydet kolme olympiaedustajaa. Armanto valitsi Suomen myös siksi, että hän vapauttaa siten yhden olympiapaikan jollekin yhdysvaltalaiselle kaverilleen.

– Lizzie on ollut uranuurtaja naisten rullalautailussa ja hänellä on erittäin hyvät mitalimahdollisuudet olympialaisissa, Heino tuumaa.

Armanto valmistautuu olympialaisiin USA:ssa hyvissä harjoitusoloissa. Suomessa ei ole kunnollisia harjoittelupaikkoja parkissa.

– Kesällä Helsingin Kontulaan on nousemassa toivottavasti ensimmäinen parkin harjoituspaikka. Ennen sitä Lizzien on turha viettää aikaa Suomessa, Heino toteaa.

Suomen Olympiakomitea sai tiedon Armantosta Suomen Rullalautaliiton kautta.

– Ryhdyimme heti toimeen, sillä Lizziellä ei ollut enää silloin Suomen kansalaisuutta, jonka hän oli päästänyt raukeamaan. Saimme hänelle viime vuoden lopulla Suomen kansalaisuuden uudelleen voimaan, mikä oli paljon helpompaa kuin uuden kansalaisuuden anominen, Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki selvittää.

Uuden olympialajin rullalautailun ranking avautui tammikuussa, mutta ainakaan Suomen Olympiakomiteassa ei ollut vielä huhtikuun lopulla tietoa siitä, millainen on lajin rankinglista tai tarkka karsintasysteemi.

Lajin ensimmäiset olympiakarsintakisat koetaan Heinon mukaan kesän aikana.

Rullalautailussa rankingin 16 parasta miestä ja naista pääsee olympiakisoihin parkissa ja streetissä. Yhteensä kilpailijoita on 20 per kisa.

– Oletamme, että Lizzie on mukana maailmanluokan tekijänä ja taistelee mitaleista. Muitakin kovia on mukana, ja Armanton menestys on vaihdellut sijoilla 1–8 isoissa kisoissa, Lehtimäki toteaa.

Rullalautailuun perehtyminen on ollut uutta myös Olympiakomitealle. Armanto saa Olympiakomitealta huippu-urheiluyksikön myöntämää tehostamistukea.

– Toki olisimme mukana tiiviimmin lajin arjessa, jos Lizzie asuisi ja harjoittelisi Suomessa. Kimmo Yli-Jaskari on nimetty lajin vastaavaksi, joka pitää yhteyttä Armanton manageriin Carl Harrisiin ja Suomen Rullalautaliittoon, Lehtimäki kertoo.

Rullalautailussa myös Jaakko Ojasella on mahdollisuus yltää Suomen olympiaedustajaksi street-kisamuodossa.

– Ojanen oli MM-kisojen puolivälierissä 20:s, jolloin kokonaissijoitus oli noin 30:s, Lehtimäki laskee.

– Meillä on streetissä taitojen puolesta pari muutakin miestä, jotka voisivat tavoitella olympiapaikkaa, mutta he eivät ole vielä innostuneet olympialaisiin panostamisesta, Samuli Heino sanoo.

Uusista olympialajeista Suomi ei ole saamassa edustajia Tokioon lainelautailussa tai kiipeilyssä, eikä paluun olympialaisiin tekevissä baseballissa tai softballissa.