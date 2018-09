Tiger Woods ja USA hakevat Ryder Cupin voittoa – ennakkosuosikki voitti vanhalla mantereella viimeksi 25 vuotta sitten

Tiger Woods on kentän seuratuin pelaaja, kun Euroopan ja Yhdysvaltain joukkueet kohtaavat viikonvaihteessa Pariisissa pelattavassa golfin Ryder Cupissa. Woods, 42, voitti yli viiden vuoden tauon jälkeen turnauksen, kun hän golfasi ykköseksi viime viikonvaihteessa PGA-kiertueen kauden viimeisessä kisassa Atlantassa.

Pariisissa Woods pelaa kahdeksannen kerran Ryder Cupissa, jossa hänen menestyksensä on jäänyt kauas odotuksista. Ensimmäinen kerta oli Espanjan Valderramassa 1997, ja se oli myös toistaiseksi viimeinen kerta, kun Woodsin henkilökohtainen voittosaldo Ryder Cupissa oli plussalla.

Woods on voittanut Ryder Cupin Yhdysvaltain mukana vain kerran, 1999. Woods on pelannut kahdentoista eri parin kanssa, ja oikeiden peliparien löytäminen on nytkin Yhdysvaltain joukkueen isoja kysymyksiä.

– Tiger on pelottava silloinkin, kun hän ei yritä olla sitä. Kun minä olin hänen parinsa, minusta tuntui, että hän odotti minulta tiettyä tasoa ja minä odotin tiettyä tasoa häneltä. Eikä kumpikaan meistä yltänyt sille tasolle. Hän on pelottava joukkuetovereilleen, Woodsin parina 2002 Ryder Cupissa pelannut Paul Azinger selitti ESPN:n haastattelussa.

Vuonna 2004 Woods pelasi Phil Mickelsonin parina heikoin tuloksin. Tämän vuoden turnauksen alla Mickelson on vihjannut, että hän voisi yrittää uudelleen Woodsin parina.

– Uskon että se sopisi meille molemmille, Mickelson sanoi.

Yhdysvaltain kapteeni Jim Furyk kuittasi, ettei pidä Woodsin ja Mickelsonin pelaamista yhdessä "kovin todennäköisenä".

Euroopan joukkueen Rory McIlroyn puheista saattoi aistia väsähtämistä siihen, että julkisuus on viime päivinä keskittynyt Woodsiin.

– Tällä viikolla hän on yksi kahdestatoista. Emme katso yksilöitä. Yritämme vain voittaa Yhdysvaltain joukkueen, McIlroy sanoi.

Yhdysvallat voitti Euroopassa pelatun Ryder Cupin viimeksi 1993. Edellinen cup lyötiin Minnesotassa kaksi vuotta sitten, ja Yhdysvallat vei voiton selkeästi. Nytkin Yhdysvallat on ennakkosuosikki, sillä maailmanlistan 15 kärkipelaajasta yhdeksän on amerikkalaisia.