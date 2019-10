Tiger Woods nousi jakamaan vuosikymmeniä vanhaa voittoennätystä

Tiger Woods on tehnyt golfhistoriaa Japanissa. Yhdysvaltalaistähti voitti PGA-kiertueen kilpailun Inzaissa ja nousi jakamaan kaikkien aikojen ennätystä PGA-kiertueen voittojen määrässä.

Voitto on 43-vuotiaalle Woodsille uran 82:s, mikä nostaa hänet takavuosien tähden Sam Sneadin rinnalle. Woods otti ensimmäisen PGA-kiertueen voittonsa vuonna 1996.

Woods päätyi tulokseen 19 alle parin ja voitti kilpailun kolmen lyönnin erolla kotiyleisön edessä pelanneeseen Hideki Matsuyamaan. Kolmossijan jakoivat maailmanlistan kakkonen, Pohjois-Irlannin Rory McIlroy sekä Etelä-Korean Sung-jae Im.

– Tämä on hullua. Tämä on ollut pitkä viikko, viisi päivää tuloslistan kärjessä on pitkä aika. Se oli ehdottomasti stressaavaa, Woods sanoi.

– Hideki teki tästä tiukkaa.

Kisan ratkaisu venyi maanantaille, kun taifuunin mukanaan tuomat rankkasateet peruivat perjantain pelit. Inzain kilpailu oli PGA-kiertueen kaikkien aikojen ensimmäinen Japanissa pelattu kisa. Suurin osa PGA-kiertueen kisoista pelataan Yhdysvalloissa.

Kilpailu oli Woodsin ensimmäinen sitten kahden kuukauden takaisen polvileikkauksen. Hän ei ollut yltänyt voittoon sitten huhtikuun, jolloin Woods voitti Masters-turnauksen.

Snead otti 82 voittoaan vuosina 1936–1965. Kolmantena kaikkien aikojen tilastossa on Jack Nicklaus 73 voitolla.