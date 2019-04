Tiger Woods palasi suurvoittajaksi lähes 11 vuoden tauon jälkeen

Yhdysvaltalainen golfsuuruus Tiger Woods päätti pitkän ja tuskaisan taipaleen takaisin huipulle komealla tavalla, kun hän juhli sunnuntaina Augustan legendaarisella kentällä Yhdysvaltain Georgiassa. Lähes yhdentoista vuoden tauko suurvoitoissa katkesi Woodsin kuitatessa Masters-voiton ja samalla uransa 15:nnen major-voiton.

Voitto Mastersissa on Woodsille viides, edellisen kerran hän juhli voittoa Augustan kentällä vuonna 2005. Paluu suurvoittajaksi tuskallisten loukkaantumisten ja muiden vaikeuksien jälkeen tuli nyt lopulta lyönnin erolla kolmeen maanmieheen eli Dustin Johnsoniin, Xander Schauffeleen ja Brooks Koepkaan.

– En tiedä, löytyykö tähän sanoja – hän on varmasti haltioissaan. Tulla takaisin loukkaantumisten jälkeen ja tehdä kaiken, mitä hän on tehnyt, sitä on ollut ihmeellistä seurata, kolminkertainen major-voittaja Koepka ylisti Woodsia.

Kaikkien aikojen major-voittoykkönen Jack Nicklaus on Woodsilla nyt kolmen voiton päässä.

– Isot, isot onnittelut Tigerille. Olen niin iloinen hänen puolestaan ja myös golfin puolesta. Tämä on fantastista, 79-vuotias lajilegenda Nicklaus kertoi CBS-televisiokanavalle.

Woodsilla on piisannut, pitkästä tauosta huolimatta, major-voittoja. Hämmentävää onkin, että sunnuntainen voitto oli hänelle tietyllä tapaa aivan uutta – koskaan aiemmin hän ei ole noussut voittoon majorissa päätöskierroksella. Nyt tuokin tilastokummajainen murtui, kun Woods löi päätöskierroksen kaksi alle par -tulokseen 70. Kisaa kolmen kierroksen jälkeen johtanut Italian Francesco Molinari putosi jaetulle viidennelle sijalle viimeisen kierroksen 74 lyönnillään.