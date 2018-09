Tiikeri ärjyy taas golfmaailman huipulla: Tiger Woodsille ensimmäinen voitto yli viiteen vuoteen

Yhdysvaltalaisgolfari Tiger Woods on palannut terävimmälle huipulle. Woods voitti sunnuntaina PGA-kiertueen kauden viimeisen kilpailun Atlantassa ja otti näin ensimmäisen voittonsa yli viiteen vuoteen.

Urallaan 14 major-kilpailua voittanut Woods, 42, on kärsinyt viime vuosina sitkeistä selkävaivoista, jotka pakottivat hänet lähes kahdeksi vuodeksi sivuun ammattilaisgolfista. Tänä vuonna hän on kuitenkin päässyt jälleen hyvään vireeseen. Vielä vuodenvaihteessa Woods oli maailmanlistalla sijalla 656, mutta tuoreimmalla listalla hän on sijalla 21, ja voitto nostaa häntä entistä ylemmäs.

Woods otti nyt uransa 80. voiton PGA-kiertueella. Edellinen tuli elokuussa 2013 Akronissa Ohiossa.

Woods lähti päätöspäivään East Laken kentällä Atlantassa kolmen lyönnin johtoasemassa. Hän pelasi sunnuntaina varmaotteisesti ja kirjautti kaksi birdieä ja kolme bogia. Kierrostulos yksi yli parin ja kokonaistulos 11 alle parin riitti voittoon kahden lyönnin erolla maanmies Billy Horscheliin. Dustin Johnson jäi Woodsista neljä lyöntiä ja oli kolmas.

Maailmanlistan ykkönen, englantilainen Justin Rose jäi neljänneksi. Hän voitti kuitenkin täpärästi PGA-kiertueen koko kauden kestävän pistekilpailun, Fedex cupin.

Viimeinen väylä oli koskettava hetki

Woods myönsi, että viimeisen väylän pelaaminen oli hänelle tunteikas kokemus. Kentän 18. reiän ympärille oli kerääntynyt tuhansia katsojia, jotka villiintyivät supertähden voitosta.

– Minun oli vaikea olla itkemättä, kun tulin viimeiselle reiälle. Sanoin itselleni että hei, voin edelleen lyödä ulos väylältä. Mutta kun sain pallon viheriölle, annoin (mailapoika) Joeylle (LaCava) ylävitoset, koska tiesin että tämä on paketissa, Woods kertoi.

– Vuoden alussa voitto tuntui kovalta tavoitteelta. Mutta kauden edetessä löysin svingini ja sain palaset kohdalleen. Tiesin, että pystyisin tähän.

Tiger Woods aloitti ammattilaisuransa vuonna 1996 ja otti ensimmäisen major-voittonsa 21-vuotiaana 1997, kun hän voitti Masters-turnauksen. 2000-luvun alkuvuosina hän dominoi ammattilaisgolfia ja nousi samalla maailman parhaiten tienaavaksi urheilijaksi ja lajin keulakuvaksi.

Viime vuodet ovat kuitenkin olleet vaikeampia. Maailmanlistan ykkösenä Woods oli viimeksi toukokuussa 2013. Woodsin edellinen major-voitto on yhä vuodelta 2008, ja hän on neljän voiton päässä himoitsemastaan Jack Nicklausin 18 voiton ennätyksestä. Nyt saavutettu voittovire kuitenkin ennakoi sitä, ettei Nicklausin ennätys välttämättä ole vielä Woodsin ulottumattomissa.