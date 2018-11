Tilanne oli hetken raastava: "Laukaan Urheilijat esti miespesäpalloilun kuoliniskun Keski-Suomessa"

Laukaan Urheilijat pelasti miespesäpalloilun Keski-Suomessa.

Tätä mieltä on seuran uunituoreen pesäpallojaoston jäsen Ismo Natri, joka oli vahvana tekijänä mukana myös Lievestuoreen Kisan pesistoiminnassa. Kisa luopui edustusjoukkueesta päättyneen kauden jälkeen.

– Tilanne oli raastava. Jos LU ei olisi tullut hätiin, se olisi ollut melkoinen kuolinisku miesten pesäpalloillulle Keski-Suomessa, Natri totesi.

– Nopeasti, muutamassa päivässä toteutettu, pelastusoperaatio onneksi onnistui.

Uusi seura pelaa kaudella 2019 Ykköspesiksessä.

LU ilmoitti torstaina virallisesti ottaneensa pesäpallon lajiohjelmaansa. Seuran tämän hetken lajikirjo kattaa myös hiihdon, yleisurheilun, koripallon, salibandyn ja aikuisurheilun.

– Olemme todella innoissamme tästä kuviosta. Uskomme, että pesäpallo tuo piristysruiskeen koko seuralle, puheenjohtaja Raimo Kinnunen iloitsi.

Natri kiittää LU:n asennetta.

– Meidät otettiin avosylin vastaan.

LU:n pelaajarunko muodostuu pitkälti viime kauden Kisa-ryhmästä.

– Vain yksi mies on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä, Natri kertoi.

Hän on lukkari Miika Keski-Petäjä, joka siirtyi Alajärven Ankkurien Superpesis-joukkueeseen.

Laukaan Urheilijat julkistaa kokoonpanon ja pelinjohtajat muutaman viikon kuluttua.

Seuralla on aikomus pelata Ykköspesistä kolmella kentällä: tutulla Lievestuoreen areenalla, Laukaan kumirouhepintaisella areenalla ja Jyväskylässä.

– Jyväskylä on vielä kysymysmerkki, Natri totesi.

– Seuraamme, mitä kaupungissa tapahtuu. Jos Hippoksen vanha stadion on vielä ensi kesänä käytössä, pelaamme siellä. Jos ei ole, täytyy katsoa jokin muu kenttä.

Maineikkaassa Jyväskylän Kirissä on edelleen suvantovaihe päällä. Seuran puheenjohtaja Veijo Lindberg yrittää saada taloudellisia lainalaisuuksia ojennukseen ja kentillä mennään junioreiden voimin.

– Todennäköistä on, että osallistumme viime kesän tapaan junioripitoisella ryhmällä miesten piirisarjaan, Lindberg kertoi.

– Tosin vielä tutkitaan myös sitä mahdollisuutta, että pääsisimme pelaamaan suomisarjaa.

Ykköspesis on Kirissä kaukainen haave.

– Odottelemme. Kaupunki on ilmoittanut, että Jyväskylässä on uusi pesisstadion Hippoksella tai jossain muualla aikaisintaan vuonna 2023. Nyt kun Hippos-hanke ei etene ainakaan kovin ripeällä vauhdilla saattaa olla, että todellinen vuosi on 2024, Lindberg ennakoi.

– Meidän näkemys on se, että Ykköspesistä on kaupungissa hankala pelata ennen sitä. Koskenharju on kenttänä ja alueena turhan ahdas.

Lindberg on yrittänyt käynnistää Kirin pelastamiseksi velkasaneerauksen.

– Huomattava osa pelaajista, joilla on seurasta saatavia, suhtautuvat velkasaneeraukseen positiivisesti, puheenjohtaja selvitti.

– Neuvottelut jatkuvat yhä heidän, tukijoiden ja rahoittajien kanssa.

Lindberg ei usko, että kukaan hakisi tässä tilanteessa Kiriä konkurssiin.

– Verottajalle olemme velkaa ainoastaan alle 10 000 euroa. En usko, että sekään lähtisi konkurssimenettelyyn.

Kirin kokonaisvelkataakka arvioitiin viime kevään Keskisuomalaisessa 250 000–400 000 euroksi.