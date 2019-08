Tilastot lupaavat keskisuomalaisille seuroille 13 mitalia Kalevan Kisoista – Joonas Rinne ja Hanna-Maari Latvala potentiaaliset tuplamestarit

On yleisurheilukesän kotimaisen kohokohdan aika. Torstaista sunnuntaihin SM-mitaleista kilpaillaan Kalevan Kisojen merkeissä Lappeenrannassa, Kimpisen stadionilla. Viime vuonna Kalevan Kisat järjestettiin Jyväskylän Harjulla.



Tänään käynnistyvät Kalevan Kisat ovat järjestyksessään 112. yleisurheilun SM-kisat, sillä ensimmäistä kertaa suomenmestaruuksia ratkottiin Tampereella vuonna 1907. Lappeenranta sai Kalevan Kisat järjestettäväkseen nyt viidennen kerran. Jyväskylässä aikuisten SM-mitaleista on vuosien saatossa kisattu kuudesti.



80 vuotta vanhalla Kimpisen stadionilla ratkaistaan tänään mitalit vain miesten 10 000 metrillä sekä kävelyissä (miehet 20 km, naiset 10 km). Muuten torstain aikana tarjolla on karsintakilpailuita. Perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina Kalevan Kisoissa sitten tapahtuukin aamusta iltaan. Loppukilpailut sijoittuvat pääosin ilta-aikaan. Kisoja voi seurata Ylen kautta niin televisiosta kuin radiosta.





Keskisuomalaisseuroista mukaan ilmoittautunut 62 urheilijaa





Keskisuomalaisia urheiluseuroja edustavia yleisurheilijoita Kalevan Kisoihin on ilmoittautunut yhteensä 62. Toki osa urheilijoista saattaa kisata useammassa lajissa, eikä lukuun ole laskettu esimerkiksi Jyväskylässä harjoittelevia tai asuvia, mutta muissa seuroissa kirjoilla olevia urheilijoita.



Kalevan Kisoihin pääsee mukaan, mikäli on saanut suoritettua kisoja varten asetetun tulosrajan. Tulosraja tulee olla rikottuna aikavälillä 1.5.2018-24.7.2019. Mikäli tulosrajan suorittaneita ei ole tarpeeksi, täydennetään osanottajia rankingin mukaisesti niin, että kussakin lajissa tavoitteeksi asetettu määrä urheilijoita saadaan lähtöviivalle.



Eniten urheilijoita Kalevan Kisoihin keskisuomalaisista seuroista lähetti Jyväskylän Kenttäurheilijat. Viime vuonna JKU voitti Kalevan Maljan eli palkinnon, joka jaetaan kesän aikana kaikista ulkoratojen SM-kisoista eniten pisteitä keränneelle seuralle. Kalevan Kisojen lisäksi pisteitä voi kerätä siis esimerkiksi SM-viesteistä ja nuorten eri ikäluokkien SM-kisoista. Nyt alkavissa Kalevan Kisoissa JKU-paitaa kantaa 22 miestä ja 25 naista eli yhteensä 47 urheilijaa.



JKU:n urheilijoista useampaan lajiin on ilmoitettu Viljami Kaasalainen (100 m ja 200 m), Elmo Lakka (100 m ja 110 m aidat), Eemil Helander (5000 m ja 3000 m esteet), Juho Nieminen (pituus ja 3-loikka), Hanna-Maari Latvala sekä Anniina Kortetmaa (100 m ja 200 m), Nooralotta Neziri (100 m ja 100 m aidat), Alisa Virtanen (800 m ja 1500 m) ja Wilhelmiina Harju (pituus ja 3-loikka).



Kun JKU jätetään laskuista, Keski-Suomesta Kalevan Kisoihin pääsi mukaan 15 urheilijaa. Nämä urheilijat jakautuvat yhdeksään eri seuraan. Äänekosken Urheilijoista mukana on neljä kilpailijaa. Kaksi urheilijaa Kalevan Kisoihin saivat Keuruun Kisailijat, Kaipolan Vire sekä Saarijärven Pullistus. Yhden urheilijan edustuksella mukana ovat Viitasaaren Viesti, Pihtiputaan Tuisku, Hankasalmen Hanka, Muuramen Yritys ja Vaajakosken Kuohu.





Latvala ja Rinne todennäköisimmät tuplamestarit





Jos katsotaan puhtaasti tilastoja, olisi niiden perusteella Kalevan Kisoista tulossa keskisuomalaisseuroihin 13 mitalia. Tämä luku perustuu tilastoon, jossa urheilijat ovat paremmuusjärjestyksessä tämän kesän parhaan tuloksensa perusteella.



Useamman mitalin urheilijoita olisivat JKU:n Hanna-Maari Latvala ja Anniina Kortetmaa. Latvala on kotimainen tilastoykkönen sekä 100 metrillä (11,38) että 200 metrillä (23,65). Kortetmaa on 100 metrillä tilastokolmonen (11,59) ja 200 metrillä tilastokakkonen (23,83). Kaksoisvoitotkin JKU:lle ovat siis mahdollisia naisten pikamatkoilla.



Niin ikään mahdollinen kahden mestaruuden juoksija on Saarijärven Pullistuksen Joonas Rinne, joka viime kesänä otti kultaa 1500 metrillä ja hopeaa 800 metrillä. Tältä kesältä Rinne on Suomen tilastoykkönen 800 metrillä ja tilastokakkonen 1500 metrillä. 1500 metrin tilastoykkönen Topi Raitanen keskittyy kuitenkin Kalevan Kisoissa päämatkalleen 3000 metrin esteisiin eli käytännössä Rinne starttaa sekä 800 metrille että 1500 metrille tilastokärkenä.



Muut keskisuomalaisseurojen urheilijat, jotka lähtevät lajiinsa kesän tilastoykkösenä, ovat JKU:n Elmo Lakka (110 m aidat), Äänekosken Urheilijoiden Arttu Mattila (korkeus), Kaipolan Vireen Kristian Pulli (pituus) ja Keuruun Kisailijoiden Salla Sipponen (kiekko).





Kaikki eivät mestaruutta pääse puolustamaan





Viime vuonna Jyväskylässä SM-kultaa voitti Saarijärven Pullistuksen Jaakko Piesanen 10 000 metrillä. Tällä kertaa Piesanen kilpailee vain 5000 metrillä.



JKU:n Aino Pulkkinen voitti vuosi sitten kultaa 400 metrillä ja hopeaa 200 metrillä. Kesän alusta lähtien loukkaantumisesta kärsinyt Pulkkinen on ilmoitettu nyt Kalevan Kisoihin vain 100 metrin matkalle.



JKU:n Nooralotta Neziri nappasi viime kesänä uransa kuudennen mestaruuden 100 metrin aidoissa. Hurjat ajat, alle Nezirin siihen mennessä hallussa pitämän suomenennätyksen, reilu viikko sitten juosseet Reetta Hurske ja Annimari Korte ovat tämän kesän tilastoissa edellä. Nezirin osallistuminen Kalevan Kisoihin on ollut kysymysmerkki kantapäävaivan vuoksi. Keskiviikkona kuitenkin selvisi, että Neziri oli pystynyt tekemään juoksuharjoituksen ja asettunee lähtöviivalle Lappeenrannassa perjantaina.



Yleisurheilun Kalevan Kisat Lappeenrannassa 1.-4. elokuuta.