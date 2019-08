Tim Sparvin Midtjylland saa uuden päävalmentajan

Suomen maajoukkuejalkapalloilijan Tim Sparvin edustama Midtjylland vaihtaa päävalmentajaansa.

Nykyinen päävalmentaja Kenneth Andersen kertoo Midtjyllandin kotisivuilla jättävänsä pestinsä ja keskittyvänsä jatkossa seuran akatemiaan. Hänen tilalleen tulee nykyinen kakkosvalmentaja Brian Priske.

Midtjylland on Tanskan liigassa toisena. Joukkue on kerännyt kuudesta pelaamastaan ottelusta viisi voittoa ja yhden tasatuloksen. Sparv on pelannut tällä kaudella kolmessa liigaottelussa.

Eurooppa-liigan karsinnoissa tanskalaisjoukkueen urakka päättyi putoamiseen skotlantilaiselle Rangersille yhteismaalein 3–7.