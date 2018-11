Timo Korvenheimon talliin kaksoisvoitto Kymenlaakso-ajossa

Pari viikkoa sitten kolmoisvoittoa Lahden kaksivuotiskisassa juhlinut Timo Korvenheimo vei parhaat palat myös vuotta vanhempien lämminveristen Kymenlaakso-ajossa lauantaina Kouvolassa. Jolly Roy ja Club Nord Easy toivat orimattilalaisen talliin kaksoisvoiton.

45 000 euron ykköspalkinnolla ajettu kisa alkoi dramaattisesti, kun suursuosikki Graceful Swamp laukkasi kärjen rinnalta ensimmäisessä kaarteessa ja uudelleen toisessa kaarteessa. Tapio Perttusen ajama Jolly Roy juoksi lopulta toisen radan vetäjänä ja piti maalisuoralla perässä ravanneen tallikaverinsa takanaan.

– Jolly Roy on kehittynyt ja petrannut, joten jonkinlaisia odotuksia voitostakin oli. Hevonen on kasvanut vielä, mutta sitä on päästy treenaamaan hyvin. Uskon, että kun se saa vielä massaa lisää, niin siitä tulee tosi hyvä, luonnehti valmentaja Timo Korvenheimo uransa viidennen voiton ravannutta varsaansa.

Kymenlaakso-ajon voittajan on kasvattanut sen omistaja Riikka Avotie.

Jamie Hyneman sooloili

Kouvola-ajossa voitto jäi yleisön riemuksi kotiradalle. Ari Moilasen ajama Jamie Hyneman latasi heti startista johtopaikalle ja karkasi lopussa selvästi vastustajiltaan. Marko Redsvenin valmentama ja Team Hynemanin omistama ruuna ansaitsi ykkössijasta 10 000 euroa.

Kymenlaaksolaiset hevoset olivat muutenkin vahvassa iskussa pyhäinpäivänä. Pronssidivisioonafinaalin voitti Matias Salon valmentama Zo Zo Hoss ja kylmäveristen valiodivisioonafinaalin Ville Korjuksen Välähdys. Molemmat hallitsivat tapahtumia johtopaikalta.

Ari Moilanen onnistui Jamie Hynemanin ohella avauskohteessa Larvan Hurmoksella, joka piti tiukassa maaliintulossa haastajat takanaan. T76-voittoihin Kouvolassa ylsivät keulajuoksuilla myös Ahti Antti-Roikon ajama Koveri sekä Jani Ruotsalaisen ajama Rebel Rapid.

Iltapäivän avanneessa kaksivuotislähdössä HIFK:n raviliigavarsa Mascate

Match ravasi Pekka Korven ajamana ikäluokan tammojen uudeksi Suomen

ennätykseksi ajan 17,7.