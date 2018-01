Timo Nurmoksen Readly Express suosikkien joukossa Prix d'Ameriquessa

Raviurheilevan maailman katseet kohdistuvat sunnuntaina Vincennesin raviradalle. Prix d'Amerique on yksi arvostetuimmista kilpailuista, ja voittaja palkitaan 450 000 eurolla. Timo Nurmoksen valmentama Readly Express kuuluu suosikkeihin.

Ruotsissa syntynyt Readly Express on aina ollut suuri lahjakkuus. 3-vuotiaana se voitti Kriteriumin ja 4-vuotiaana Derbyn ja UET Grand Prixin. Viime vuonna ori voitti Jubileumspokalenin, 5-vuotiaiden EM-kisan, Ruotsin mestaruuden ja Prix Tenor de Baunen, josta bonuksena tuli paikka Prix d'Ameriqueen. Readly Express viimeisteli kuntoaan Prix de Belgiquessa, jossa tuli kolmossija kovan kirin päätteeksi.

Bird Parker ja Bold Eagle olivat Belgiquen kärkikaksikko. Bold Eagle on voittanut Prix d'Ameriquen kahdesti peräkkäin. Se on edelleen suosikki, vaikka tulostaulussa on nyt neljä kakkossijaa. Daniel Redenin tallin Propulsion on myös yksi voitontavoittelija.

Suomalaisohjastaja nähdään tositoimissa lauantaina Vincennesissä. Teemu Keskitalo ajaa Quincy Frontlinellä amatöörilähdössä.