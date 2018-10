Tiukkaa on – Latvalan ja Ogierin ero Walesin MM-rallissa 0,2 sekuntia

Toyotan Jari-Matti Latvalan ja Fordin Sebastien Ogierin välinen Walesin MM-rallin voittotaistelu menee aivan sekuntipeliksi. Ogier paineli rallin kolmanneksi viimeisellä erikoiskokeella ykköseksi 3,4 sekunnin erolla Latvalaan. Samalla ranskalainen kiri eron kokonaistilanteessa vaivaiseen 0,2 sekuntiin. Toyotan Esapekka Lappi jatkaa kolmantena 17,2 sekunnin päässä Latvalasta. Lappi nousee rallin päätteeksi palkintopallille, jos selviää ilman suuria virheitä kahdelta päätöspätkältä.

– Aamu on ollut vaikea meille. Toyota on todella vahva, mutta me jatkamalla hyökkäystä loppuun asti, Ogier vakuutti ralliradiossa.

Latvalalle ykköstila maistuisi takuuvarmasti, sillä hän kärsinyt epäonnesta monta kertaa tällä kaudella. Suomalainen ei ole pystynyt voittamaan ainuttakaan kilpailua tämän kauden MM-sarjassa.

Jos Ogier voittaisi Walesissa, menisi maailmanmestaruustaistelu todella syheröiseksi hänen, Thierry Neuvillen ja Ott Tänakin välillä. MM-sarjassa on ajamatta vielä Katalonian ja Australian osakilpailut.

Walesin päätöserikoiskokeet käynnistyvät Suomen aikaa tänään kello 12.29 ja 14.18.