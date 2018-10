Todellinen huippufutsal saapuu Jyväskylään – Suomen maajoukkueen kovimpana haasteena EM-pronssimitalisti Venäjä

Kun Suomen miesten futsalmaajoukkue kokoontuu, on päävalmentaja Mićo Martićin valitsemassa pelaajaryhmässä yleensä iso joukko seuratasolla Jyväskylässä pelaavia. Tulevana viikonloppuna he saavat vetää kotiparketillaan maajoukkuepaidan päälleen. Samalla todellinen huippufutsal saapuu Jyväskylän Monitoimitalolle, kun kaupungissa pelataan kovatasoinen neljän maan turnaus.



Kovin haaste on edessä heti perjantai-iltana, kun Suomi kohtaa maailmanrankingissa sijalla neljä olevan Venäjän. Viime talven EM-kisoissa Venäjä sijoittui kolmanneksi finaalissa kohdanneiden Portugalin ja Espanjan takana.



Lauantaina Suomi kohtaa Tanskan ja sunnuntaina Tshekin.



-Venäjä on totta kai se suurin haaste, vaikka he eivät ihan parhaalla kokoonpanolla ole Jyväskylään tulossa. Joka tapauksessa kaikki pelaajat kuuluvat seuratasolla kivikoviin joukkueisiin Venäjän liigassa. Myös Tshekki on vahva ja yhtenäinen porukka, sillä heidän pelaajat ovat seuratasollakin kuuluneet pitkään samaan joukkueeseen. Tanska on rankingin heikoin, mutta heitäkin vastaan on viime vuosina ollut kovia vääntöjä, maajoukkueen ja jyväskyläläisen Kampuksen Dynamon maalivahti Juha-Matti Savolainen tuumii.



Tällä kertaa Suomen joukkueeseen tuli valituksi neljä Kampuksen Dynamon miestä; maalivahti Savolaisen lisäksi kenttäpelaajat Mikko Kytölä, Jani Korpela ja Sergei Korsunov. Maajoukkuepaidassa Monnarin parketilla nähdään myös kaksi muuta viime kaudella KaDylle historiallista Suomen mestaruutta voittamassa ollutta pelaajaa; nykyisin espoolaisen GFT:n paidassa pisteitä takova Miika Hosio sekä Italiassa pelaava Jukka Kytölä.



Lähes puolet valitun maajoukkueryhmän pelaajista pääsee siis todella tutulle kotiparketille maajoukkuepaita päällään.



-Onhan se ihan mahtavaa päästä pelaamaan maajoukkueessa ylipäänsä kotipelejä ja vieläpä Jyväskylässä. On tätä odotettu, Savolainen hehkuttaa.



Viimeksi futsalmaajoukkue on pelannut tosipelejä viime keväänä, jolloin se kohtasi kahdessa harjoitusottelussa moninkertaisen maailman- ja euroopanmestarin, Espanjan.



-Päätähtäin on ensi vuonna alkavissa MM-karsinnoissa. Nyt Jyväskylässä on edessä kova haaste, ja se valmistaa hyvin joulukuun Pohjoismaiden mestaruusturnaukseen, joka taas toimii hyvänä välietappina kohti MM-karsintoja, Savolainen kertoo maajoukkueen ohjelmasta.



Suomen miesten futsalmaajoukkue Jyväskylän Monitoimitalolla:

- Suomi-Venäjä perjantaina 26.10. klo 19:30.

- Suomi-Tanska lauantaina 27.10. klo 17:00.

- Suomi-Tshekki sunnuntaina 28.10. klo 17:00.