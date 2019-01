Toisiko Suomen Cupin mitali valoa LiigaPlokin alavireiseen sarjakauteen? – Tänään välierässä vastassa OrPo

Pihtiputaalla pelataan keskiviikkoiltana lentopallon naisten Suomen Cupin välierä. Siinä Pihtiputaan LiigaPloki saa vieraakseen Oriveden Ponnistuksen. LiigaPloki selvitti tiensä välieriin kahdella voitolla. Avauskierroksella kaatui yhtä sarjatasoa alempana pelaava joensuulainen Joen Juju erin 0-3. Puolivälierissä pihtiputaalaiset tiputtivat tiukan kamppailun päätteeksi Kuusamon 3-2.



LiigaPloki ja OrPo ovat kuluvalla kaudella kohdanneet kertaalleen; Mestaruusliigan runkosarjaottelussa marraskuussa. Silloinkin pelattiin Pihtiputaalla. Tuon ottelun LiigaPloki hävisi 2-3.



– Hakkuri Nelli Rantasen rooli on todella iso Oriveden pelissä. Lisäksi he ovat äskettäin vahvistuneet uudella yleispelaajalla (yhdysvaltalainen Tiana Dockery). Tiukka vääntö tulossa, ennakoi LiigaPlokin päävalmentaja Jukka Koskinen.



Mestaruusliigassa LiigaPloki on joulutauon jälkeen pelannut yhden ottelun, kun viime sunnuntaina Pihtiputaalla vieraili LP Kangasala. LiigaPloki hävisi erin 1-3. Niinpä pihtiputaalaiset jatkavat yhdeksän joukkueen lentopalloliigassa sijalla seitsemän. Viime vuonna mitalipeleihin ja lopulta neljänneksi yltänyt LiigaPloki on saalistanut 16 ottelustaan kuusi voittoa. Cupin välierässä vastustajaksi asettuva OrPo on kerännyt yhden voiton enemmän.



Sunnuntain ottelussa Kangasalaa vastaan ensiesiintymisen LiigaPlokin paidassa teki uusi kanadalaisvahvistus, passari Alex Donaghy.



– Sunnuntain peli oli sellainen, kuin kuukauden joulutauon jälkeen sopi odottaakin. Pisteitä oli kyllä otettavissa, joten harmittaa sikäli. Alex on saanut nyt yhden pelin alle, joten toivottavasti yhteispeli löytyy tänään jo paremmin laitureiden kanssa. Kokonaisuudessaan pelin ja muutamien treenien perusteella todella positiivinen kuva hänestä, Koskinen kuvailee.



Mikäli LiigaPloki voittaa OrPon, saa se finaalissa vastaansa hallitsevan Cup-mestarin eli Hämeenlinnan Lentopallokerhon. Hämeenlinna voitti jo ennen joulua pelatussa omassa välierässään LP Viestin. Sekä naisten että miesten Cup-finaalit pelataan Turussa 26. tammikuuta.



– Tänään on todella tärkeä peli meille, sillä tietenkin haluamme Cupin finaaliin mennä. Mestaruusliigan puolella pyritään hilaamaan itseämme ylöspäin sarjataulukossa, jotta vältyttäisiin kaikista kovimmilta vastustajilta puolivälierävaiheessa, pohtii Koskinen tavoitteita alkaneeseen vuoteen.



Lentopallon naisten Suomen Cupin välierä LiigaPloki – OrPo Pihtipudas-salissa keskiviikkona 16. tammikuuta kello 18.30.