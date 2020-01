Tokion olympialaisiin valmistautuva JKU:n Elmo Lakka kertoi saaneensa diagnoosin parantumattomasta sairaudesta: "Kaikki asiat eivät aina näy päälle päin"

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden aitajuoksija Elmo Lakka kertoo saaneensa diagnoosin parantumattomasta haavaisesta paksusuolentulehduksesta. Hän kertoi asiasta Instagramissa keskiviikkona.

– Colitis ulcerosa, haavainen paksusuolentulehdus eli krooninen koliitti. Semmoinen leima iskettiin tänään meikäläisen papereihin, Lakka kertoo.

– Tauti ei näy mitenkään ulospäin, mutta se on parantumaton. Suomessa on tällä hetkellä n. 50000 IBD-sairauksista kärsivää ja määrä on valitettavasti vain kasvamaan päin. Tarkkaa syytä tähän ei osata sanoa, Lakka jatkaa.

Paksusuolentulehdus on toinen tulehduksellisista suolistosairauksista (IBD), joista toinen on Crohnin tauti.

Sairauteen ei ole hoitoa eikä sen varsinaista syytä tiedetä, mutta Lakan mukaan lääkityksen avulla oireet saadaan hallintaan. Hän kertookin jatkavansa Tokion kesäolympialaisiin valmistautumistaan.

– Tämän ulostulon tarkoitus ei ole voivotella omaa kohtaloani, sillä mä oon sinut tämän asian kanssa. Haluan tuoda näkyvyyttä tällä näkymättömälle sairaudelle ja näyttää, että urheilua ja elämää ylipäätään pystyy ammattimaisesti toteuttaa ilman suurempia ongelmia, Lakka kirjoittaa.

– Puhutaan asioita suoraan, eikä kaunistella niitä. Se varmasti auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Kaikki asiat eivät aina näy päälle päin.

Duodecimin Terveyskirjaston mukaan sairaus on yleistynyt tällä vuosituhannella etenkin nuorten keskuudessa, minkä takia on arveltu, että ravintoon liittyvät suoliston bakteerikantojen muutokset altistavat taudin synnylle.

Terveyskirjaston mukaan haavaista paksusuolitulehdusta sairastaa Suomessa 4–5 henkilöä tuhannesta ja se alkaa 20–35-vuotiaana. Sairaus on miehillä hieman yleisempi kuin naisilla.

Lakan sairastumisesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.