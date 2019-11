Tokion ensi kesän olympialaisten keskusstadionin rakennustyöt on saatu päätökseen, rakentajat ilmoittivat lauantaina. Yhteensä 60 000 katsojaa vetävällä uudella kansallisstadionilla järjestetään kisojen avajaiset, päättäjäiset, yleisurheilukilpailut sekä jalkapallo-otteluita.

Uusi stadion korvaa Tokion vanhan olympiastadionin, joka purettiin vuonna 2015. Tuoreen urheilupyhätön rakennustyöt maksoivat noin 1,4 miljardia dollaria.

Stadionin suunnittelussa on otettu huomioon japanilaisten kesien rajut helteet, jotka ovat olleet huolenaihe kisojen järjestämisessä. Tuoreen stadionin katto on suunniteltu siten, että viilentävä tuuli pääsee esteettä stadionin sisälle. Stadionille on sijoitettu myös kaikkiaan 185 tuuletinta.