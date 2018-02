Tom Brady yrittää jälleen rikkoa ennätyksiä

Vuodet vierivät, mutta pelinrakentaja Tom Bradyn heittokäsi käy samalla tarkkuudella kuin NFL-uran alkumetreillä. Samalla Bradyn edustama New England Patriots on edennyt amerikkalaisen jalkapallon Super Bowliin eli NFL:n loppuotteluun – jälleen kerran.

Vuosi sitten Patriots kaatoi Super Bowlissa Atlanta Falconsin, ja tällä kertaa joukkuetta vastaan asettuu Philadelphia Eagles. Ottelu pelataan Minneapolisissa Suomen aikaa varhain maanantaina.

Brady, 40, on rikkonut urallaan useita ennätyksiä, ja hänellä on jälleen mahdollisuus panna NFL:n tilastoja uusiksi.

Mikäli Patriots voittaa, hän nousee vanhimmaksi aloittavaksi pelinrakentajaksi, joka on juhlinut Super Bowlissa. Tuota titteliä pitää hallussaan niin ikään kaikkien aikojen pelinrakentajiin kuuluva Peyton Manning.

Brady on juhlinut Super Bowlin voittoa viidesti, ja neljästi hänet on valittu loppuottelun arvokkaimmaksi pelaajaksi. Hän on historian voittoisin pelinrakentaja ja useimmiten finaalin arvokkaimmaksi nimetty pelaaja.

Vaikka kuluva kausi on sujunut hyvin, Brady on joutunut toistuvasti vastaamaan uteluihin mahdollisesta lopettamisesta. Vastaus on ollut yksiselitteinen.

– Miksi kaikki haluavat niin kovasti minun vetäytyvän peleistä? Minulla on hauskaa, ja joukkue pelaa hyvin. Todella nautin tästä, Brady sanoi uutistoimisto AFP:lle.

NFL:ssä ainoastaan Patriotsissa pelanneen Bradyn ensimmäinen Super Bowl -voitto tuli jo vuonna 2002, joten ura on ollut pitkä.

Eaglesin puolustus kovilla

Monien asiantuntijoiden papereissa Patriots lähtee finaaliin selvänä suosikkina.

Joukkueen voimana on Bradyn johtama vahva hyökkäys, jonka vyöryyn Eaglesin puolustuksen on löydettävä avaimet. Eagles luultavasti pyrkii luomaan paljon painetta Bradylle.

Kysymysmerkki on myös, miten Eaglesin pelinrakentaja Nick Foles kestää kovat paineet. Foles ei nimittäin ollut tällä kaudella edes ensimmäinen vaihtoehto kentälle, mutta nousi ykköspelinrakentajaksi Carson Wentzin loukkaantumisen jälkeen.