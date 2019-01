Tommi Mäkinen luottaa yhä konkari Latvalan iskukykyyn – Jari-Matti Latvala, Ott Tänak ja Kris Meeke jahtaavat menestystä Toyotalla

Tommi Mäkisen johtama Toyotan rallitalli lähtee kauteen 2019 valmistajien MM-sarjan puolustavana mestarina. Viime kauteen verrattuna tiimissä on koettu yksi muutos, kun Esapekka Lappi vaihtoi Citroenille ja tilalle tuli pohjoisirlantilainen Kris Meeke.

Mäkinen myöntää, että Meeken osalta voi ottaa aikaa ennen kuin 39-vuotias konkarikuski löytää yhteisen sävelen Yaris WRC:n kanssa.

– Kris on hypännyt hyvin fiiliksin talliin mukaan. Ainahan se on pieni kysymysmerkki, kun on uusi mies ohjaamossa. Hän tarvitsee varmasti jonkin verran aikaa, mutta uskon, että tästä tulee mielenkiintoinen kausi, Mäkinen pyörittelee.

Yaris WRC oli varsinkin virolaiskuski Ott Tänakin käsissä kauden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla MM-sarjan vahvin yhdistelmä. Tänak kuuluu mestarisuosikkien joukkoon, mutta Mäkinen luottaa yhä myös kokeneen sotaratsunsa Jari-Matti Latvalan iskukykyyn. Kaiken osuessa kohdilleen, voi Latvala taistella tallipomon mukaan jopa uransa ensimmäisestä mestaruudesta.

– Varmasti hän siihen pystyy, jos saa ehjän kauden ajettua. On siinä useampikin kuski, jotka kaiken loksahtaessa kohdilleen voivat ajaa tittelistä. Jo viime vuonna nähtiin, että kauden aikana tilanteet voivat muuttua aika dramaattisesti, Puuppolan ralliparoni muistuttaa.

– Ne kuskit jotka pystyvät keräämään tasaisesti pisteitä, vaikka eivät aina voitoista ajaisikaan, ovat vahvoilla lopussa.

"Luvassa on mielenkiintoinen kausi"

Rallin MM-sarjan kuljettajamarkkinoilla nähtiin viime vuoden lopuksi merkittäviä vaihdoksia, jotka tulevat ravistelemaan tallien voimasuhteita tällä sesongilla. Kuusinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin loikka Fordilta Citroenin tiimiin on merkityksellisin tekijä, sillä Ogier toi mukanaan ranskalaistalliin myös isot tukijansa.

– Luvassa on sikäli mielenkiintoinen kausi, että muutoksia on tullut. Se on pieni kysymysmerkki, onko Ford yhtä voimakkaasti podiumilla taistelemassa tänä vuonna. Ogier jätti siellä pojille aika isot saappaat. Citroen on taas varmasti voimakkaampi kuin aiemmin, Mäkinen pohdiskelee.

Mäkisen tallin tavoitteena on uusia valmistajien mestaruus ja taistella myös kuljettajien MM-tittelistä, kun uusi kausi pärähtää käyntiin torstaina alkavalla Monte Carlon rallilla.

Vielä kauden 2018 alussa Yaris WRC:ssä ilmeni luotettavuusongelmia, mutta ne saatiin pääosin ratkaistua jo kauden edetessä.

– Me olemme nyt pari vuotta ajaneet tässä sarjassa, mutta koko ajan tulee pientä hienosäätöä eteen. Koko ajan me kehitämme autoa ja yritetään tehdä parannuksia eri osa-alueisiin, Mäkinen toteaa.

– Vieläkään me emme ole ihan joka paikassa parhaassa mahdollisessa iskussa. Tuollaisessa autossa on valtava määrä säätömahdollisuuksia.