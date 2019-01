Tommi Mäkinen on nauttinut tallimestaruudesta työn merkeissä – Povaa Toyotan Tänakista ensi kauden mestarikuljettajaa

Tommi Mäkinen saapui AKK:n palkintogaalaan odotettuna vieraana. Onhan mies kautta aikain ensimmäinen autourheilija, joka on voittanut rallissa maailmanmestaruuden sekä kuljettajana että tallipäällikkönä.

Kuljettajana Mäkinen tottui mestaruusjuhliin, sillä niitä vietettiin neljänä vuonna peräkkäin vuosina 1996–99. Mutta millaista on ollut elämä tallimestaruuden jälkeen?

– Aika kiireistä on ollut. Jokainen meidän porukasta on ollut kovilla, kun on ollut näyttelyitä ja muuta. Vasta joulun jälkeen oli sellainen hetki, että pystyimme sammuttamaan työmaalta valot hetkeksi aikaa, Mäkinen sanoi.

Mäkistä ja Toyotan kuljettajia juhlittiin heti mestaruuden jälkeen useita päiviä Japanissa. Joulukuussa Mäkinen kävi pokkaamassa pystin valmistajien maailmanmestaruuden merkiksi Kansainvälisen autoliiton FIA:n palkintogaalassa Pietarissa.

Mäkinen on saanut paistatella juhlissa ja julkisuudessa Toyotan tallimestaruuden kunniaksi, mutta miten hyvältä mestaruus tuntuu näyttönä kaikille epäilijöille. Moni niin sanottu asiantuntija oli kolme vuotta sitten sitä mieltä, että Jyväskylän Puuppolassa ei ole mahdollista rakentaa WRC-autoja, saati voittaja-autoa.

– En minä sitä ikinä noin ole ajatellut. Lähinnä olen ollut mielissäni siitä, että pystyimme voittamaan mestaruuden Akiolle, joka luotti minuun, Mäkinen viittasi Toyotan pääjohtajaan Akio Toyodaan.

Toyoda todellakin luotti siihen, että Mäkinen pystyy johtamaan Toyotan rallitallin mestariksi, ja Toyotan WRC-autoja pystytään tekemään Puuppolassa. Enää sitä ei tarvitse maailmalla ihmetellä.

– Olimmehan mekin silloin ekana vuonna ihan huuli pyöreänä, kun kaikki oli kaikille uutta. Nyt on aika paljon helpompaa lähteä kauteen, kun on kokemusta, ja tiedämme paremmin, mihin olemme menossa, Mäkinen totesi.

Kuluneen sanonnan mukaan mestaruuden voittaminen on vaikeaa, mutta vielä vaikeampaa on sen puolustaminen. Tällä kaudella tallimestaruus taitaa olla Toyotan ja Hyundain välinen vääntö, kun sekä Citroen että Fordeja ajattava M-Sport lähtevät kauteen vain kahdella autolla.

– Kyllä kahdellakin autolla voi mestaruuden voittaa, jos kaikki onnistuu. Eikä se ole varmaa, etteivätkö Citroen ja Ford ottaisi kolmannen auton jossain vaiheessa, Mäkinen sanoi.

Toyotan tavoitteena on tällä kaudella paitsi uusia tallimestaruus, myös voittaa kuljettajien maailmanmestaruus.

– Me ajoimme viime kaudella eniten pohja-aikoja, ja Ott oli nopein kuljettaja, Mäkinen tuumasi tallin ykköskuljettajan Ott Tänakin mahdollisuuksista.

Tänak on suurin suosikki mestariksi, kun Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke ajavat toki voitoista, mutta heidän tehtävänä on kerätä mahdollisimman paljon valmistajien tallipisteitä.

– Kaikki ovat hyvin luottavaisia ennen kauden alkua. Ott oli Monten testien jälkeen todella tyytyväinen auton balanssiin. Kris on ollut kanssa tyytyväinen autoon, Mäkinen kertoi.

Rallikausi alkaa Monte Carlon rallilla vajaan kolmen viikon kuluttua.