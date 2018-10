Tommi Mäkinen vaitonainen sopimuskuvioista

Rallin MM-sarjan kärkinimistä Toyotan Ott Tänak ja Hyundain Thierry Neuville jatkavat nykyisten työnantajiensa leivissä myös ensi kaudella. Sebastien Ogier vaihtaa Fordilta Citroenin talliin.

Suomalaisista WRC-kuskeista Teemu Suninen jatkaa Fordilla ja Jari-Matti Latvala todennäköisesti Toyotalla. Esapekka Lappia puolestaan huhutaan vahvasti Ogierin aisapariksi ranskalaistalliin.

Pieksämäkeläisen nykyinen tallipäällikkö Tommi Mäkinen on vaitonainen sopimusasioista.

– Sitä tilannetta (Lapin sopimusta) nyt tutkitaan ja kuulostellaan vielä, mitä tapahtuu. Varmaan aika piakkoin tässä syksyn mittaa asiat selviävät, Toyota-pomo väisteli.

Citroenilta pois potkittua Kris Meekeä on povattu Lapin korvaajaksi. Onko asian laita näin Tommi Mäkinen?

– Me on varauduttu ja tutkittu asioita eri kanteilta. Vielä on kolme kisaa ja pari kuukautta kautta jäljellä. On vielä liian aikaista sanoa mitään varmaksi.

Sen Puuppolan paroni kuitenkin myöntää, että Ogierin tuore kontrahti Citroenin kanssa muuttaa ensi kaudella voimasuhteita.

– Ilman muuta Citroenin osake nousee positiiviseen suuntaan. Kovaa kisaa on ensi kaudellakin luvassa niin kuin on ollut tänäkin vuonna. Ogier on ollut jo Fordilla vahva, ja varmasti hän on Citroenin ratissa vähintään yhtä vahva.