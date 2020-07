Toni Kuusela haki pesäpallokatsomosta motivaatiota kotikisaan – "Eiköhän nyt ole vuoroni näyttää, miten keihästä heitetään"

Miesten keihäänheiton osallistujalista vetää riman korkealle yleisurheilun gp-kilpailussa Kuortaneella. Ruotsin Kim Amb on heittänyt tällä kaudella 86,49 ja mukana on myös saksalainen maailmanmestari Johannes Vetter. Kotikisassaan heittävä Toni Kuusela ei lähde kumartelemaan nimimiehiä.

– Tykkään, että mukana pitää olla itseä kovempia jätkiä. Vaikka ovat kuinka kovia äijiä, niin et ikään halua hävitä kellekään. Kyllä se väkisinkin ajaa urheilijaa eteenpäin, kun on kovempia mukana, Kuusela sanoi perjantaina Kuortaneella.

Itseltään Kuusela odottaa osoitusta kehittymisestä.

– En näe kunnossa mitään vikaa, miksei keihäs voisi lentää. Muistan viime vuodelta, että oli kauhea täpinä päästä kotiyleisön eteen heittämään. Nyt pitää tuloksen alkaa kasilla, on tässä vuoden aikana sen verran kehitytty, viime vuonna Kuortaneella 79-metrisen heittänyt Kuusela sanoi.

Juniorivuosinaan Vimpelin pesäpalloputken läpi pelannut Kuusela kertoo käyvänsä edelleen ahkerasti pesiskatsomossa. Kuortaneen keihäsmittelöönkin tunnetta haettiin vanhojen pelikavereiden torstaisista otteista.

– Kävin Seinäjoella katsomassa, kun Vimpelin pojat opetti Jymy-Jusseille, miten palloa lyödään. Vanhat pelikaverit näytti siellä, miten pelataan, niin eiköhän nyt ole minun vuoroni näyttää heille, miten heitetään, Kuusela virkkoi.

Naisten aidat vetonaulana

Lämmin kesäilta ja vieno, mutta mitä luultavimmin sallituissa rajoissa pysyvä tuuli antavat lauantaina Annimari Kortteelle ja Nooralotta Nezirille mahdollisuuden yltää parhaimpaansa 100 metrin aitajuoksussa. Kuortaneen kenttäennätys on edelleen Nezirin vuonna 2016 kirmaama 12,81.

– Luulen, että jos en juokse kovempaa, niin sitten se (kenttäennätys) ei enää ole hallussani. Se on vain positiivinen asia, että pitää juosta kovaa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että uusi ennätys on mahdollinen. Mutta aitajuoksu vaatii sen, että kaikki kymmenen aitaa menevät hyvin, Neziri pyöritteli.

Aiturin mukaan juoksu ei ollut aivan täysosuma, vaikka se onkin pysynyt henkilökohtaisena parhaana.

– Siitä on jo neljä vuotta, mikä on vähän liikaa. Olen katsonut sitä juoksua, niin kolhaisin johonkin seiska-aitaan. (Susanna) Kallur oli hyvä kirittäjä ja tiesin, että se on viimeinen hetki, jos ikinä haluan hänet voittaa. Se oli hyvä paine siihen, Neziri muisteli.

Korte tähtää Suomen ennätykseen

Lauantaina Nezirin kenttäennätystä uhkaa hänen itsensä lisäksi muun muassa Korte, jonka nimissä on Suomen ennätys 12,72.

– Tosi hyvin mennyt parin viikon treenijakso on alla, joten odotan ennätystä, Korte linjasi.

Korte yllätti pari viikkoa sitten kutsumalla fanit treenaamaan kanssaan Helsinkiin. Paikalle saapui yli 50 silmäparia seuraamaan SE-naisen treeniä.

– Se oli tosi ihanaa. Yleisö odotti täysin hiljaa, ja sitten kun lähdin juoksemaan niin yleisö huusi ja kannusti. Juoksin parhaat aikani, mitä olen siinä tärkeimmässä treenissäni ikinä juossut, Korte iloitsi.