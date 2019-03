Top Of The World yllätti Helsinki-ajossa

Juuso Holttisen valmentama Top Of The World järjesti suuryllätyksen Vermossa ravatussa Helsinki-ajossa. Kakkosradalta matkaan lähtenyt voittaja liimautui alkukiihdytyksessä johtopaikan vallanneen Edward Alen kantaan. Vajaat 500 metriä ennen maalia 8-vuotiasta ruunaa ohjastanut Hannu Torvinen käänsi Top Of The Worldin kiriin ulommalle radalle, jota pitkin se spurttasi lopulta ylivoimaiseen voittoon. Voittoaika oli mailin matkalla 11,2, joka on samalla uusi kilpailuennätys.

– Se oli kyllä ihan parasta Top Of The Worldia, valmentaja ihasteli lähdön jälkeen.

– Tuollaisia juoksuja se pystyy tekemään ja lyömään koviakin hevosia kaiken osuessa nappiin. Millään muotoa en osannut odottaa voittoa, mutta hyvää sijoitusta osasin ennustaa. Kuitenkin kyseessä oli vasta hevosen toinen startti talvitauon jälkeen, joten varmuutta sen iskukyvystä ei ollut.

Finlandia-ajoon realistisin odotuksin

Voiton myötä Top Of The World kutsuttiin toukokuun ensimmäisenä lauantaina Vermossa juostavaan kansainväliseen suurkilpailuun Finlandia-ajoon, jonka voittaja kuittaa mehevän 110 000 euron ykköspalkinnon. Holttisen mukaan kutsu otetaan vastaan positiivisin mielin, mutta realistisin odotuksin.

– Tietysti kutsu otetaan vastaan ja lähdetään kokeilemaan. Lähtöhän on kova kuin mikä, mutta kyllä siihen täytyy osallistua, jos mahdollista. Yritetään siellä sitten venyä niin korkealle kuin mahdollista.

Ensimmäisenä Toto75-kohteena ajettu suomenhevosten valiodivisioonakarsinta muuttui dramaattisesti jo ennen lähtöä, kun lähdön suursuosikki, hallitseva ravikuningas Costello, joutui jäämään pois. Lopulta voittotaisto käytiin Pauli Raivion valmentamien Ellin Sisun ja Tähen Toivomuksen kesken, joista jälkimmäinen esiintyi lopulta Henri Bollströmin ohjastamana vauhdikkaammin vieden komean kirin siivittämänä voiton tallikaverin nenän edestä.

Illan muita Toto75-voittajia olivat Merit, Turbo-Jytky, Lassic Point, Wilhelm Nash ja Tuurin Toivo.